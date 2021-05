Saar nimetas valitsuse eelarveplaane hariduse rahastamisel alatuks

Saare sõnul kutsus ta jaanuari lõpus peaministriks saanud Kaja Kallast hoiduma Reformierakonnale ajalooliselt omasest poliitikat, mis seab jäigad maksudogmad ja makromajanduslikud näitajad kõrgemale inimeste igapäevastest muredest ja toimetulekust, vahendas erakonna pressiesindaja. "Paraku on Kaja empaatiavõime osutunud siiski üsna piiratuks. Ta ei ole suutnud murda Reformierakonna vana kooli elitarismi ja küünilisust. Vähe sellest, et arve kriisi mõjude eest esitatakse lastele ja maapiirkondadele. Lisaks kasutatakse eriti julma jõuvõtet ja sunnitakse õpetajaid valima enda palgatõusu ja laste tuleviku vahel. See on alatuse tipp," tõdes SDE juht oma kõnes.

Saar tõi välja, et pool aastat tagasi kirjutas tänane haridusminister Liina Kersna Õpetajate Lehes sellest, kuidas õpetajate palgatõus ja selleks raha leidmine on prioriteetide küsimus ning rõhutas eesmärki, et õpetajate keskmine palk peab jõudma 120 protsendini riigi keskmisest.

"Aeg on edasi kerinud ja õpetajate narrimine keskmise palga kasvust poole väiksema palgatõusuga on paraku tõsiasi. Kindlasti ei ole see sõnum, mis suurendaks õpetajate motivatsiooni ja ütleks neile aitäh selle hullumeelselt raske aja eest, mille on toonud kaugõpe," leidis sotside esimees.

"Ja kuidas peavad ennast tundma meditsiinitöötajad, politseinikud, päästjad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, kõik need inimesed, keda on kuude kaupa palutud, et nad ei väsiks ära, ei lööks käega selles meeletus pinges ja ülekoormuses, mis neile on kriisi tõttu langenud. Neile öeldi äsja, et kui palk üldse tõuseb, siis kosmeetiliselt ja seegi tuleb nende tööks hädavajalike vahendite arvelt. Kõik ei kuulnud sedagi," tõdes Saar.

Sotsiaaldemokraatide juht tõi välja, et valitsus on lubanud oma koalitsioonileppes tegeleda sotsiaalse, majandusliku ja regionaalse ebavõrdsuse vähendamisega. "Võib olla tõesti ei peaks elukogenum inimene olema nii heausklik, et ta usub tõsimeeli, et Reformierakond säärase lubaduse järgi talitab. Aga Keskerakond? Mille eest seisab Keskerakond? Ja kus on (keskerakondlased - toim.) Jüri Ratas, Tanel Kiik, Marika Tuus-Laul, Oudekki Loone ja teised muidu nii sõnakad ebaõigluse vastu seisjad ning ühiskonna sidususe suurendajad?" küsis Saar.

Opositsiooniline SDE peab pühapäeval videoistungina oma volikogu, kus on kavas vastu võtta poliitiline avaldus ja arutada kohalike omavalitsuste valimiste programmi. Lisaks on kavas kokku kutsuda ka erakonna järgmine üldkogu.