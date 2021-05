Purtse kalasadama uuendamine rõõmustab kalasõpru

Ida-Virumaal Lüganuse vallas asuv Purtse kalasadam sai aasta kalandusteo rahvahääletusel võidu. Aasta jooksul on sadamas tehtud tugevat tööd selle nimel, et inimestel oleks mugavam otse kaldalt värsket kala osta.

Purtse jõe suudme idakaldal asuva Purtse kalasadama uuendamistöödega võeti aastaid hoogu, tunnistas sadama arenduseks loodud mittetulundusühingu Viis Viimast Kalurit juhatuse liige Reili Soppe. "Eks need tegemised saidki alguse kümme aastat tagasi. Aga ehitus läks meil väga kiiresti. Algas eelmise aasta kevadel ja lõppes sügisel. Selle aja jooksul on taastatud ujuvkai, tehtud teeninduskai ja vanast looduslikust slipist on saanud uus modernne," rääkis Soppe.

Aasta kalandusteo valimise rahvahääletuse edu oli Purtse kalasadama eestvedajatele märgiks sellest, et kohalikele on sadamale uue elu sisse puhumine korda läinud. "On hästi oluline kogukonnale, et piirkonnas on olemas selline sadam. Nagu tänane päev on näidanud, tulevad inimesed isegi Jõhvist kohale. See on ju lihtsalt selline mõnus vana traditsiooni taastamine ja et kõigil oleks hea," leidis Soppe.

Värsket räime ostma tulnud kalasõbrad olid mõistagi heakorrastatud ostukohaga rahul. "Nüüd, kui sadam on korda tehtud, siis tundsime huvi ja tulime vaatama ning ühtlasi uurisime, kas ka kala saab ja saime teada, et saab, ehk ühendasime meeldiva kasulikuga. Mis teie lemmikkala on? Pigem ikkagi lõhe. Aga räim on ka tegelikult väga hea. Kui ta on ikka värske ja otse merest, siis ära ei ütle," rääkis kalasõber Viktor ERR-ile.

Igal aastal toovad Purtse kalurid merest välja umbes 300 tonni kala.