Vaktsineerimisjuht: digiloos saab hakata vaktsiini valima

Seer rääkis, et praegu on Eestis kättesaadavad Pfizeri, Moderna, AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinid ning kõigi puhul kehtivad teatud vanusepiirangud. AstraZeneca sobib vanusele 50+ ning Pfizer, Janssen ja Moderna on mõeldud teistele vanusegruppidele.

"Kas selline valikuvõimalus tekib? Jah, tekib küll. Kas see kohe täna on? Pigem ütlen, et täna võib-olla veel mitte, aga alates homsest on see ka digiloos juba loodetavasti nähtav," andis Seer lootust.

Ent kui inimene on juba vaktsineerimispaika kohale läinud, siis seal enam vaktsiinitootjat valida ei saa. "Seal seda võimalust enam ei teki. Me püüame sellist käitumist minimaliseerid ja seda inimlikul põhjusel, et kui te olete aja juba broneerinud, siis on väga mõistlik, et te ka kohale tulete, sest vastasel juhul raiskate kellegi teise aja ära."

Möödunud nädala lõpus Narvas ja Ida-Virumaal alanud n-ö 1+1 skeemi järgi vaktsineerimist nimetas Seer laekunud tagasiside põhjal väga edukaks ega välistanud, et seda võidakse rakendada ka mujal Eestis. 1+1 mudel tähendab, et vaktsiini saab ka iga noorem inimene, kes suudab ühe eaka vaktsineerima tuua.

Ent esmalt oodatakse ära, kuidas läheb käima vaktsineerimine alates vanusest 50 eluaastat. Ilmselt on edaspidi vaktsineerida soovijaid rohkem kui on vaktsiini pakkuda, arvas Seer.

Selleks, et alates 17. maist saaksid kõik soovijad end koroonaviiruse vastu vaktsineerida, Seeri kinnitusel töö käib ning vaktsineerimise töörühm teeb vajalikke ettevalmistusi. Peamine on, et tarnegraafikud peaksid.

Nädalavahetusel tehti Eestis vaktsineerimisi üksikutes tervishoiuasutustes. TEHIK-u andmetel sai pühapäeval kaitsesüsti 1200 inimest.