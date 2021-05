Vaktsineerimise eapiir võib kaduda 17. mail

Eelmisel nädalal süstiti Eestis üle 50 000 vaktsiinidoosi. See on küll rekord, kuid üle poole neist olid teised doosid. Vaktsineerimise juht Marek Seer kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et need vaktsiinid, mis on praegu külmkappides ootel või jäetakse sinna ootele sel nädalal, on kõik kaetud teise doosi manustamise vajadusega.

"Käesoleval nädalal ja järgmisel nädalal ja ülejärgmisel nädalal on teise doosi vajadus kõrge. Asja eest teist taga meil vaktsiinid ei seisa. Reeglina on nii palju ootel kui on selle, jooksva nädala teise doosi vajadus ja tegelikult AstraZenecat natuke rohkem, sest meil ei ole AstraZeneca selle nädala tarne veel kinnitatud. Mul peab olema kaetud käesoleva nädala dooside vajadus, pluss natuke ka järgmist nädalat," selgitas Seer.

Esmaspäeva hommikul pärast mõningasi tõrkeid avanes 50+ vanuses inimestel võimalus end üleriigilises digiregistratuuris vaktsineerimisele kirja panna. Tööpäeva lõpuks oli seda võimalust kasutanud üle 5900 inimese. Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov ütles, et huvi on tõesti olnud suur.

"Alguses me ei planeerinud osaleda 50+ vanuses inimeste vaktsineerimisel sel nädalal, sest meil on väga palju kohustusi seoses vaktsineerimisega. Aga siiski tegime täiendavad ajad lahti ja need täitusid silmapilkselt läbi üleriigilise digiregistratuuri, nii et huvi on väga suur," rääkis Popov.

Ta ütles, et praegu veel jõutakse pidevalt ressurssi suurendades olemasolevad vaktsiinid ära süstida.

17. maist aga peaksid tööle hakkama suurvakstineerimise keskused üle Eesti.

"Plaan on olemas, et vähemalt neljas regioonis sellised keskused alustavad. Tartus juba töötab, me räägime ka Põhja regioonist, siin Tallinnas üks selline keskus tekib ja räägime ka Ida-Virust ja Pärnust," ütles Popov.

Ta lisas, et sellest hetkest võiksid ka vaktsineerimise nimekirjad vabaks minna ehk neisse keskustesse saaksid vaktsineerimisaegu broneerida kõik soovijad vanusest hoolimata.