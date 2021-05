Omniva kõrge kasumlikkus püsis ka esimeses kvartalis

Kontserni äritulu oli 2021. aasta kolme kuuga kokku 39,5 miljonit eurot, mis on ligi 10 miljonit enam kui eelmisel aastal samal perioodil.

Tulemusele avaldasid eelkõige mõju oluliselt kasvanud e-kaubanduse tulud nii Baltikumi pakiteenustes kui ka rahvusvahelises äris, teatas Omniva.



Kui aasta varem kasvasid esimese kvartali lõpus rakendatud piirangute ajal pakimahud mitmekordseks, siis tänavu esimeses kvartalis kasvas maht sellega võrreldes veel 60 protsenti. Tänavusele mahtude kasvule avaldab mõju ka see, et taastunud on rahvusvaheliste saadetiste liikumine, mis möödunud kevade esimese viiruselaine ajal peaaegu seiskus.

Rekordiliste e-kaubanduse mahtude teenindamiseks laiendas ettevõtte kasvavate pakimahtude valguses pakiautomaate, avas täiendavaid pakiväljastuspunkte ning palkas täiendavat tööjõudu pakkide kättetoimetamise tagamiseks.

Omniva juhatuse liikme Charlie Viikbergi sõnul on pidevalt rekordeid saavutavate pakiteenuste kõrval jätkuvalt oluline traditsiooniliste postiteenuste osutamine ning uute võimaluste leidmine pakkide, kirjade ja ajalehtede kättetoimetamisel. Samuti on tema hinnangul oluline kaasajastada postiteenuste pakkumiseks kasutatav võrk, et see vastaks klientide ootustele ja muutunud teenusekasutusele.

Omniva kaubamärki kasutav Eesti Post on riigile kuuluv äriühing. Ettevõte pakub postiäri-, pakiäri-, infoäri ja rahvusvahelise äri teenuseid.

Eesti Posti kontserni kuuluvad ka AS Maksekeskus, Leedu tütarettevõte UAB Omniva LT, Läti tütarfirma SIA Omniva, e-arvete firma Finbite OÜ ning sidusettevõte OÜ Post11.