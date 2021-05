G7 töötab välja vastumehhanisme Venemaa laimukampaaniatele

Välisministrid kohtuvad üle kahe aasta silmast silma Londonis. Kohtumisel osaleb ka USA välispoliitikajuht Antony Blinken, et rääkida Ukrainast, Iraanist, Afganistanist ning Atlandi-ülesest sidemest. G7-sse kuuluvad veel Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Jaapan.

Venemaa ja Hiina proovivad lääneriikide seas luua usaldamatuse õhkkonda, olgu selleks siis desinformatsioon enne valimisi või koroonaviiruse vaktsiini puudutavad valed. Venemaa on sellised väited tagasi lükanud.

"Just nende teemade pärast me kohtumegi. Rõhk on koostöö rahvusvahelistumisel, ühise joone tagamine ning kindlustada inimeste ligipääs faktidele, arvestades propagandat, mis on segaduse loomiseks ja häirib näiteks vaktsiinide jagamist või ükskõik, mis muud teemat. Meil on tegelikult hea ja tugev rahvusvaheline kaitse selleks olemas," lausus Dominic Raab.

Raab tutvustab tõestuseks uuringut

Raab ütles ajakirjanikele, et Suurbritannia pakub Vene valedele, propagandale ja võltsuudistele vastamiseks välja "kiire ümberlükkamismehhanismi".

Raabil on kavas tutvustada Briti välisministeeriumi rahastatud uuringut, mis näitab, kuidas trollide võrgustik on sihikutele võtnud demokraatlike riikide üleriigilised ajalehed, et saavutada Moskva-meelsete vaadete levitamine, kinnitas ajaleht Sunday Times.

"Venemeelsed trollid postitavad kommentaare Ukraina ja teiste piirkondade kohta, seda nii siinse arvamuse mõjutamiseks kui ka ärakasutamiseks Vene meedias," ütles Raab ajalehele.

"See on hea näide tavapärasest võitlusest, milles me oleme. Kutsume suurriigid kokku, et kaitsta avatud ühiskondi," lisas Raab.

Lääne luure on süüdistanud trollide sotsiaalmeedias kasutamises ka Hiinat, eriti selliste teemade puhul nagu uiguurid ja olukord Xinjiangis.

Raab ei kirjeldanud uut ümberlükkamismehhanismi lähemalt ja Briti välisministeerium pole AFP päringule seni vastanud.

Briti välisministeerium teatas laupäeval, et BBC World Service saab täiendava rahastuse kaheksa miljonit naela (9,2 miljonit eurot), et aidata võidelda väärteabe ja ebatäpsete uudiste levitamise vastu kogu maailmas.

"Kui maailm võitleb jätkuvalt COVID-i pandeemiaga, on World Service'i positiivne roll usaldusväärsete, erapooletute uudiste edastamisel tähtsam kui kunagi varem," märkis BBC peadirektor Tim Davie.