Bill ja Melinda Gates lahutavad abielu

Maailma ühe jõukama paari niiöelda netoväärtus on hinnanguliselt umbes 130 miljardit USA dollarit.

"Pärast tõsist läbikaalumist ja suurt tööd oma suhte kallal oleme otsustanud oma abielu lõpetada," teatasid Gatesid.

"Viimase 27 aasta jooksul oleme üles kasvatanud kolm uskumatut last ja loonud fondi, mis tegutseb kogu maailmas, et aidata võimaldada kõigil inimestel elada tervislikku ja produktiivset elu," lisas paar.

"Meie usk sellesse missiooni püsib ja me jätkame oma tööd fondis, kuid me ei usu enam, et saame oma elu järgmises etapis paarina koos kasvada. Selles uues elus edasi liikuma asudes palume oma perele ruumi ja privaatsust," selgitati teadaandes.