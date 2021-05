Meedia: Bill ja Melinda Gatesil puudub abieluvaraleping

USA ajaleht New York Post teatas , et kohtudokumentidest selgub, et äsja lahutusest teatanud Microsofti asutajal Bill Gatesil ja tema abikaasal Melinda Gatesil puudub abieluvaraleping.

"Kohtudokumentides on kirjas, et paaril on küll lahuselu leping, aga pole abieluvaralepingut," teatas New York Post.

Lahuselu leping on juriidiline dokument, mida kasutab abielupaar, kes soovib lahus elada, kuid mitte lahutada abielu. Lahuselu leping sisaldab sarnaseid üksikasju nagu lahutusleping, näiteks lapse hooldusõigus ja abikaasa toetus.

Bill Gatesi varandus on väärt rohkem kui 100 miljardit dollarit.

Gates oli tarkvarafirma Microsofti asutaja. Ta oli ka aastaid ametlikult maailma rikkaim inimene.

Bill ja Melinda Gates olid abielus 24 aastat. Paar elas koos 34 aastat. Neil on kolm täiskasvanud last.

Paar jätkab koostööd 2000. aastal loodud mainekas endanimelises heategevusorganisatsioonis. "Bill ja Melinda jäävad Bill & Melinda Gatesi fondi kaasesimeesteks ja usaldusisikuteks," teatas organisatsioon.

Melinda Gates teatas esmaspäeval, et abielu on pöördumatult purunenud.

Lahutuse andis sisse Melinda Gates.