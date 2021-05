Meedia: Melinda Gates plaanis lahutust kaks aastat

Rahvusvahelise meedia teatel alustas Melinda Gates abielulahutuse protsessi juba 2019. aastal. Naisele ei meeldinud, et tema abikaasa suhtles Jeffrey Epsteiniga.

Eelmisel nädalal teatasid Bill ja Melinda Gates, et lahutavad 27 aastat kestnud abielu.

Ajaleht The Wall Street Journal väidab, et Melinda Gates palkas juba 2019. aastal mitu advokaati, kes tegelesid lahutusega.

Melinda Gates ei olnud rahul abikaasa läbikäimisega Jeffrey Epsteiniga. Melinda Gates pidas Epsteini ebasobivaks kaaslaseks, teatas The Times.

The Wall Street Journali teatel kohtusid Bill Gates ja Epstein esimest korda 2011. aastal.

2019. aastal avaldas New York Times loo, mis kirjeldas kahe mehe vahelist mitut kohtumist. Siis alustas Melinda Gates ka konsultatsioone lahutusadvokaatidega.

Bill Gatesi pressiesindaja Bridgitt Arnold ütles 2019. aastal, et Gates ja Epstein kohtusid ja arutasid heategevust.

"Bill Gates kahetseb, et Epsteiniga kohtus. Ta tunnistab, et see oli viga," ütles Arnold.

"Mul ei olnud Epsteiniga ärisuhteid. Ma ei olnud kunagi ühelgi peol. Tema ümber oli inimesi, kes ütlesid, et Epstein suhtleb inimestega, kes võivad toetada filantroopiat," ütles Bill Gates 2019. aastal.

Veebisait Daily Beast teatas eelmisel nädalal, et Melinda Gates oli mehe peale jätkuvalt vihane Epsteiniga kohtumiste pärast.

Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu. Epsteini süüdistati seksikaubanduses.

Eelmisel nädalal väitis meedia, et Bill Gates puhkab igal aastal ühe nädala oma endise tüdruksõbraga. Sellest kokkuleppest teadis väidetavalt ka Melinda Gates.

Melinda Gatesi esindab lahutuses Robert Stephan Cohen. Coheni kliendid on olnud ka Michael Bloomberg, Marla Maples ja Ivana Trump.

Paaril puudub abieluvaraleping.

Eelmisel nädalal andis Bill Gates Melinda Gatesile üle aktsiaid 2,4 miljardi dollari väärtuses, teatas The Times.

Bill Gatesi varanduse väärtuseks hinnatakse umbes 130 miljardit dollarit.