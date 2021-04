Taani loobub täielikult AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamisest

Taani valitsus teatas kolmapäeval, et lõpetab esimese Euroopa riigina täielikult AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise selle haruldaste, kuid tõsiste kõrvaltoimete tõttu.

"Hoolimata Maailma Terviseorgaisatsiooi (WHO) ja Euroopa Ravimiameti (EMA) soovitustest jätkata AstraZeneca koroonavaktsiiniga kaitsepookimist, otsustas Taani minna edasi ilma selle vaktsiinita," ütles terviseameti direktor Soren Brostrom.

"Valitsuse otsus lõpetada AstraZeneca vaktsiini kasutamine lükkab Taani vaktsineerimise programmi mõne nädala võrra edasi," teatas Taani telekanal TV2.

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas eelmisel nädal, et leidis AstraZeneca vaktsiini ja harvaesinevate veretrombide juhtumite vahel võimaliku seose. Siiski lisas amet, et koroonaviirusest tingitud suremise oht on palju suurem, kui AstraZeneca vaktsiini kõrvaltoimetest põhjustatud võimalik suremuse oht.

Taani oli esimene EL-i riik, kus peatati märtsis AstraZeneca vaktsiini kasutamine. Taanis on peatatud ka Johnson & Johnsoni kasutamine.