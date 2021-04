Keskerakond ei toeta Tallinnas korruptsioonikomisjoni loomist

Keskerakonna fraktsioon on isamaalaste esitatud eelnõu arutanud ning otsustanud seda volikogus mitte toetada, ütles ERR-ile Keskerakonna fraktsiooni esimees Tiit Terik.

"Seda seetõttu, et see komisjon ei annaks ühtki täiendavat pädevust, mis ei oleks revisjonikomisjonil juba olemas. Meil ei ole mõtet luua täiendavat komisjoni, millel sisuliselt ei ole ühtki võimalust juurde pakkuda," lausus Terik.

Isamaa esitatud eelnõus märgitakse, et kuigi Tallinna linn ja volikogu koos revisjonikomisjoniga on teinud rea pingutusi, et muuta Tallinn korruptsioonivabaks, esineb Tallinnas siiski korruptsioonirisk, mida demonstreerib Porto Franco juhtumi uurimine. Seetõttu on isamaalaste hinnangul vaja eraldi ajutist korruptsioonivastast komisjoni.

Teriku sõnul pole Porto Franco juhtumi jaoks vaja eraldi komisjoni luua, sest revisjonikomisjon on selle teema oma aastaplaani võtnud.

"Põhjus tõenäoliselt, miks tahetakse selle teema jaoks eraldi komisjon luua, on see, et lugesin heade Isamaa kolleegide silmist välja pettumuse, kuivõrd nad arvasid, et keskerakondlased ei soovi Porto Franco küsimuse lisamist revisjonikomisjoni tööplaani," nentis Terik.

Eelnõu järgi oleks korruptsioonivastase komisjoni tööks välja selgitada Tallinnas esinevad korruptsiooniriskid, teha ettepanekuid vastavate riskide maandamiseks kuni nullini, algatada vajalikke linnavolikogu määruseid ja otsuseid, kontrollida nende täitmist ning teha muid vajalikke toiminguid.

"Vaja on detailset ülevaadet, miks Tallinn ei ole suutnud korruptsioonivastase strateegia raportis toodud ennetusmeetmeid linnas rakendada ning muudel viisidel korruptsiooni välja juurutada. Pärast riskide kaardistamist tuleb ilmnevad probleemkohad lahendada," seisab eelnõus.

Eelnõu ei toetanud oma seisukohas ka Tallinna linnavalitsus.

Isamaa esitatud eelnõu arutab Tallinna linnavolikogu neljapäeval toimuval istungil.