Reinsalu: Süti käekirjaga poliitika Isamaasse ei sobi

Reinsalu selgitas, et Süti käitumine ei läinud kokku erakonna poliitilise kultuuriga ning seetõttu arvati Sütt parteist välja. "Ma arvan, et tähtis on see, kui mingi jama tuleb välja, siis käitutakse selgelt ja üheselt," lisas erakonna aseesimees.

Reinsalu avaldas lootust, et tulevikus annab seesuguseid olukordi vältida.

Ta selgitas, et praeguse juhatuse ja Parempoolsete vahel pole käimas sisevõitlust, vaid käimas on hoopis debatt. Selle käigus peaks Reinsalu sõnul selguma, milline on erakonna maailmavaateline kurss.

"Isamaas lähtutakse sellest, et tõde ei ole jumalast antud, tõde selgub vaidluses," ütles Reinsalu. Lisaks arvas ta, et erakonna suurkogu võiks toimuda suvel, enne kohalike omavalitsuste valimisi.

Aseesimees ütles, et Isamaa näol on tegemist parempoolse, euroopameelse, rahvusliku ja konservatiivse parteiga.

Saatejuht Andres Kuusk lisas, et selle kirjelduse vahele peaks mahtuma ka sõna "sõbralik". "Kas me siis ei ole nunnud? Oleme ju väga lahked ja sõbralikud," teatas seevastu Reinsalu.

Kaitsekulusid vähendada ei tohi

Reinsalu selgitas, et Isamaa on viimastes valitsustes oma lubadused täide viinud, sest ära tehti nii haldus-, tulumaksu- kui ka pensionireform.

"Isamaa käekiri on olnud, et me suudame oma poliitikat ellu viia. /---/ Kohe hakkab juhtuma ebamugavaid asju, kui Isamaad valitsuses ei ole," sõnas ta, viidates kaitsekulutuste vähendamisele.

Ta selgitas, et valitsus on selle otsusega eksinud ning see jätab ka liitlastele vale mulje, eriti arvestades olukorda Ukrainas.

"Me peame näitama, et me ei looda ainult liitlastele, me suudame ise end kaitsta, me tahame ise ennast kaitsta," ütles Reinsalu.

Kaitsekulutuste alandamise tulemusel hakatakse Reinsalu sõnul aga vähendama ka kaitseväelaste arvu ning korraldatakse vähem õppusi, selle kõige tagajärjel tekivad lüngad riigi kaitsevõimekuses. Küll aga ehitatakse samal ajal keskkonnaministeeriumile uus suur hoone, lisas Reinsalu.

Saates tuli muu hulgas põhjalikumalt juttu RES-ist ning ka sügisel toimuvatest presidendivalimistest.