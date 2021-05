Linnamäe firma sai kuulutusteäri müügilt üle 300 miljoni kasumit

Finantstehinguid ja tütarfirmade müüki välja jättes teenis MM Grupp 711 miljoni euro suuruse müügitulu juures 3,8 miljonit eurot kasumit.

MM Grupile kuulub terve rida erinevaid ettevõtteid ja kaubamärke.

MM Grupi majandusaasta aruandes on neli lehekülge ettevõtteid, milles Margus Linnamäel osalus on - alustades Magnumi ravimifirmast, Pet City loomakliinikutest, lõpetades Postimehe meediagrupi, Apollo kinode ja raamatupoodidega ning Apple arvuteid müüvad IM Arvutid ja Valge Klaar. Üle 150 juriidilise keha, mille täpne hulk on pidavas muutumises,

Üle poole Margus Linnamäe kontserni müügitulust tuleb jätkuvalt Eestist, kuid nii Läti kui ka Soome osakaal on kasvamas. 64 protsenti käibest tõi ravimite ja kosmeetikatoodete müük.

Ettevõte toob välja, et registrile esitatud majandusaasta perioodil oli MM Grupp apteegireformist tingituna müüma oma osalused jaeapteekides proviisoritele. Tehingust tulenevalt kalkuleerib ettevõte, et sai reformilt kahjumit vähemalt 12,3 miljonit eurot. Läti ja Leedu turul oli siiski võimalik tegevust laiendada.

Suurima tehinguna toob MM Grupp välja 2019. aasta juulis Eesti, Läti ja Leedu kuulutusteäri koondanud ettevõtte Baltic Classifieds Group müügi Apax Partners fondile. Tehingu hinda ei ole varasemalt välja käidud.

Kokkuvõtvalt teatab MM Grupp, et kõikidelt müükidelt saadi kokku kasumit 302 miljonit eurot. Kuivõrd teised müügid olid väiksemad ja näiteks apteekide müükidelt arvestas ettevõte 12,3 miljonit eurot kahjumit, siis enamus sellest tuleneb kõrge tõenäosusega kuulutusteäri müügist.

Kui võtta lahti müüdud Baltic Classifieds Groupi majandusaasta aruanne, siis selles arvestab uute omanike käes olev ettevõte omakapitaliks ligi 135 miljonit eurot. See teeks muuhulgas Osta.ee, Kv.ee, Auto24.ee, Kuldnebors.ee portaalide müügi tehingu maksumuse suurusjärguks suurusjärgus 500 miljonit eurot.

Eelmisel majandusaasta lõpu seisuga töötas MM Grupi kontsernis kokku 3699 inimest, mida on 132 vähem kui aasta varem. Ettevõtte juhtkond põhjendab töötajate vähenemist apteekide ja kuulutusteäri müügiga.

MM Grupp kuulub 78 protsendi ulatuses Margus Linnamäele, 20 protsendi omanik on Ivar Vendelin ja kahe protsendi omanik on Aare Kurist.

Kui varasematel aastatel on omanikele makstud miljoneid eurosid dividende, siis möödunud aasta eest ettevõtte dividende jaotada ei plaani.

Kokkuvõtvalt on MM Grupi 604 miljoni euro suuruses bilansis peale rekordkasumlikku aastat omakapitali osakaal 54 protsenti. Seejuures on bilansimaht aastaga pooleteistkordistunud aasta varasemalt 397 miljoni euro tasemelt, mil omakapital oli 15 protsenti kogu bilansimahust.