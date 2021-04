Lavrov hoiatas katsete eest alustada uuesti sõda Ukraina idaosas

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles, et see võib lõppeda Ukraina hävinguga.

Kiievi teatel on aga Venemaa süüdi Ida-Ukraina julgeoleku süstemaatilises ohustamises, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ukraina ja Venemaa vahel on pinged kasvanud. Teisipäeval teatas Ukraina vägede ülemjuhataja Ruslan Homtšak parlamendile, et Venemaa kasvatab oma vägesid Ukraina piiril õppuste sildi all.

Kreml väitis neljapäeval, et vägede ja tehnika liigutamine piiri ääres on Moskva julgeoleku tagamiseks vajalik ning ei ohusta kedagi.

USA välisminsiter Antony Blinken kinnitas kolmapäeva hilisõhtul Ukraina kolleegile, et Washington toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust.