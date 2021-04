Trump kutsus Bidenit üles USA vägesid Afganistanist varem ära tooma

"Afganistanist lahkumine on suurepärane ja positiivne asi. Plaanisin lahkuda 1. mail ja peaksime hoidma sellele ajakavale võimalikult lähedale," tsiteeris USA meedia ekspresidendi avaldust.

"Me võime ja peaksime sealt varem ära tulema. 19 aastat on tõesti liiga palju ja liiga kaua," ütles Trump.

Lisaks peaks 11. september Trumpi sõnul jääma mõtte- ja mälestuspäevaks kaksiktornide rünnaku ohvritele.

Biden otsustas alustada vägede väljaviimist Afganistanist 1. mail ja see protsess on kavas lõpetada 11. septembriks 2021.

USA välisminister Antony Blinken kaitses pühapäeval Bideni administratsiooni otsust viia väed Afganistanist välja, öeldes, et terrorioht on liikunud mujale ja Washingtonil on vaja oma ressursid ümber suunata sellistele väljakutsetele nagu Hiina ja koroonapandeemia.

Biden teatas sel nädalal, et USA viib kõik oma väed Afganistanist välja enne 11. septembri terrorirünnakute 20. aastapäeva.

Tingimusteta lahkumine, neli kuud hiljem kui Talibaniga eelmisel aastal kokku lepiti, tuleb hoolimata ummikseisust rahukõnelustel islamistide ja Afganistani valitsuse vahel.

"Terrorioht on liikunud teistesse kohtadesse. Ja meil on teised väga tähtsad teemad päevakorral, seal hulgas suhted Hiinaga," ütles Blinken uudistekanalile ABC.

Blinken kohtus neljapäeval Kabulis Afganistani presidendi Ashraf Ghani ja USA kõrgete ametnikega ning teavitas neid Bideni kolmapäeval avaldatud otsusest lõpetada "igavene sõda", mis algas vastusena 2001. aasta 11. septembri rünnakutele.

Välisminister ütles meediakanalile ABC, et USA saavutas seatud eesmärgid.