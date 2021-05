Ööpäevaga lisandus 383 koroonaviirusega nakatunut

Ööpäevaga suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest - 70-aastane naine, 71-aastane naine, 77-aastane naine, 80-aastane naine, 86-aastased kaks naist ja 92-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1194 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 39.

Haiglaravi vajab 313 patsienti, mida on 15 võrra enam kui neljapäeval.

Intensiivravil on 45 patsienti, neist juhitaval hingamisel 32. Ööpäev varem olid need näitajad intensiivravil 50 ja juhitaval hingamisel 34.

Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 229 inimest (73 protsenti).

Eesti nakatumisnäitaja on 357,2

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 357,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 8 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 164 inimesel. 117 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 77, Tartumaale 29, Pärnumaale 27, Viljandimaale 20, Läänemaale 10 ning Valgamaale üheksa uut nakkusjuhtu. Rapla- ja Lääne-Virumaale lisandus seitse, Jõgevamaale viis, Saare- ja Võrumaale neli ning Järvamaale lisandus kaks uut nakatunut.

Hiiu- ja Põlvamaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 18 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Kokku on alates pandeemia algusest Eestis koroonaviirus tuvastatud 124 549 inimesel. 7. mai seisuga on tervenenud 114 889 inimest.

Vaktsineerimisi tehti rekordilised 17 619

Ööpäeva jooksul manustati 17 619 vaktsiinidoosi, millest esimesi kaitsesüste oli 8640 ja teisi doose 9101.

Vaktsineerimisi on tehtud kokku 362 866 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 147 501 inimest.

Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 63,3 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaa.

Käesoleval nädalal on nelja esimese päevaga tehtud Eestis vaktsineerimisi 45 237. See on juba praeguseks paremuselt teine tulemus kogu nädala võrdluses. Nädala vaktsineerimiste rekord pärineb eelmisest nädalast, kui seitsme päevaga tehti kokku 53 403 kaitsesüsti.