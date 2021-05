Aasta teises pooles võib oodata toidu hinna tõusu

Hinnad on pärast kuid väldanud üles-alla kõikumist jälle tõusma hakanud. Aasta teises pooles on oodata toidu hinnatõusu.

Elekter on olnud juba mitu kuud umbes viiendiku võrra kallim kui aasta tagasi. Tavapärasest külmema talve järel saabus vilets kevadilm ja see ongi peamine põhjus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samal ajal nafta hind kerkis tagasi koroonakriisi eelsele tasemele. Aprillikuu 1,9-protsendisest inflatsioonist enam kui poole andsid elekter ja bensiin.

"Mootorikütuste puhul toimub üleilmne nafta hinna taastumine sellest august, kuhu hind kukkus koroonakriisi alguses. /.../ Elektri puhul on väga suur mõju olnud pikale veninud külmal kevadel. See on tõstnud elektri hinda," selgitas Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.

"Teisalt on siin mänginud oma rolli see, et CO 2 saastekvootide hinnad on kasvanud ja ka maagaas on läinud oluliselt kallimaks. /.../ Kahjuks näeme, et see trend pigem jätkub ka lähiajal edasi," ütles Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu.

Aasta teises pooles saab inflatsioonitempo hoogu juurde. Peamiselt seetõttu, et toit läheb kallimaks. Aprillis kerkis märgatavalt köögivilja ja kala hind.

"Suuremad muutujad olid köögivili, kus käesoleval aastal on olnud erakordselt jahe kevad, mis mõjutab köögiviljade kasvu ja kvaliteeti. Samuti oli üks mõjuritest kala. Kalal on põhjuseks madal baas. Eelmisel aastal nõudluse langemise tõttu olid hinnad madalad ja sel aastal on nii lihavõttepühade kui nõudluse tõttu hinnad kõrgemad," rääkis Rimi ostujuht Maris Rannus.

"Seni on toidu kallinemine olnud küllaltki vaoshoitud. Aga juba on näha, et maailmaturul on toidutoormed kallinemas ja küllaltki jõudsalt. Siiamaani pole see Eesti tarbijani veel jõudnud, aga see toimub järk-järgult," rääkis Kattai.