Kaupluste avanemine tõi mõne poe juurde pika järjekorra

Suletud uste aeg on harjutanud inimesi netikaubandusega. Nüüd, kui poeuksed on jälle avatud, on sagimist seal, kus tahaks proovida ja katsuda ehk rõiva- ning jalatsipoodides. Kasutatud riiete kauplustes, kus netitellimuse võimalus puudub, on järjekorrad ukse taga isegi külma ilmaga.

Tallinnas Tartu maantee Humana ees kogunes reedel kannatlik seltskond. Humanal on 11 linnas 23 poodi. Kaupluses on korraga kümme inimest, välisuks on snepris ja toimib üks välja-üks sisse süsteem, kirjeldas "Aktuaalne kaamera".

Humanal Eestis netipoodi pole. Keskus Leedus on netivõimekusega ja sealt saab tellida kogu Baltikumi. Aga kaltsuka mõnu seisnebki sobramises. Kliendid on mõistvad - nõus ukse taga ootama, kas enne saab sisse või hakkab sadama.

"Ma arvan, et abinõusid on tarvis. Midagi tuleb ette võtta ja see pandeemia ei kao kuskile, kui me midagi ei tee. Mina olen nõus ootama," rääkis Ebba.

"Tegelikult mulle meeldib, et kõik on kinni, sest tervis on väga tähtis," ütles ligi pool tundi poe ukse taga oodanud Georg.

Saba Humana ukse taga ilmselt jääb. Sinna tullakse hulganisti kokku kuus kahel korral.

"Kui oleks meil tavaolukord, siis on tegelikult populaarsed nii need päevad, kui asjad on päevahindadega soodsad, kui ka uue kauba päev," ütles Humana infojuht Mari-Helen Kaber.

Tallinna kaubamajas oli reedel olukord teistsugune - ostjad jagunesid laiali. Valitses vaoshoitud jällenägemisrõõm, nagu väljendus kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk.

Kinniste uste aeg on jätnud jälje inimeste ostlemisharjumusse - netikaubandus võtab võimust.

"E-kaubanduse mugavuse on küll päris paljud kliendid enda jaoks leidnud. Nende toodete puhul, mida tingimata ei ole vaja selga proovida, tehakse kordusoste. Sellistel toodetel, mis ei vaja poodi tulemist, e-kaubanduse osakaal jääb suuremaks," ütles Kolk.