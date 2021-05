"Välisilm" uuris, kes on atentaadi üle elanud Maldiivide parlamendi esimees

Möödunud nädalal korraldati Maldiivide esimesele demokraatlikult valitud presidendile, praegusele parlamendi esimehele Mohamed Nasheedile atentaat ja nüüd on ta haiglas. "Välisilm" uuris, millega on Nasheed silma paistnud.

Valitseva Maldiivide Demokraatliku Partei juht ja parlamendi eesistuja Mohamed Nasheed viidi haiglasse pärast atentaati. Tema lähedal plahvatas pomm parasjagu siis, kui ta oli istumas oma autosse pärast väljumist oma kodust Maldiivide pealinnas Males.

Nasheed on teadvusel ja ei vaja enam elutähtsate funktsioonide toetamiseks masinate abi. Talle on tehtud mitu keerulist operatsiooni.

Mitte keegi pole ekspresidendi tapmiskatset omaks tunnistanud, kuid kaks võimalikku kurjategijat on kinni võetud ja politsei kinnitusel pole kahtlustki, mis ideoloogia rünnaku taga oli.

"Me ei ole endiselt kindlad, kas tegemist oli ISIS-ega, kuid me oleme kindlad, et need inimesed on usuäärmuslased," ütles Maldiivide politseikomissar Mohamed Hameed.

President Ibrahim Mohamed Solih nimetas juhtumit rünnakuks Maldiivide demokraatia ja majanduse vastu ning tõotas põhjalikku juurdlust.

Islamiäärmuslastel, eriti sunniitidel on Nasheediga oma kana kitkuda, sest nii presidendina kui hiljemgi on ta halastamatult kritiseerinud kõiki islamiäärmuslikke rühmitusi, kes oma jala Maldiivide pinnale tõstnud.

Samas on ta olnud ka agar uurima opositsioonijuhtide vastaseid korruptsioonisüüdistusi, nii et islamiäärmuslased pole ainsad, kel võib olla põhjust tema peale viha kanda.

2008. aastal presidendiks saanud Nasheed kukutati neli aastat hiljem riigipöördega ning pandi vangi, kust ta 2016. aastal välja sai, kui Ühendkuningriik talle poliitilist varjupaika lubas. Visal poliitikul õnnestus aga kodumaale naasta ning kiiresti tõusta riigi tähtsuselt teisele ametikohale.

Ta on palju teinud riigi heaks, mida rikas läänemaailm teab peamiselt kui ühtainsat suurt ja luksuslikku rannakuurorti läbipaistva puhta vee ja imevalge rannaliivaga. Seesama vesi aga ähvardab ülemaailmse kliimamuutuse tõttu pea kõik Maldiivide 1200 saarest üle ujutada. Teadlased kardavad, et sajandi keskpaigaks on vee all 80 protsenti saareriigi aladest.

Ka vesi ise pole enam sugugi nii puhas kui turismivoldikutelt näha. Randadele uhtub pidevalt igasugu plastprügi, mis ähvardab saarte ökosüsteemile saatusliku põntsu panna. Nasheed lubas juba presidendina teha Maldiividest süsinikuneutraalse riigi, kulutamata selleks rohkem raha kui riigil energeetika peale niigi juba kulub.

Samuti on ta nõudnud kliimahoidlikku käitumist kogu maailma riikidelt, et Maldiivide olemasolule lõpu teha ähvardav veetaseme tõus peatuks.