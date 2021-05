Kõlvart: autodelt ei saa võtta ära pool sõiduruumi ja anda seda ratastele

Kuigi Tallinna linnavalitsusel on plaan luua kesklinna rattateede võrgustik, ei saa kohe teha radikaalseid otsuseid ega võtta pool sõiduruumi ära autodelt, et anda seda ratastele, leiab linnapea Mihhail Kõlvart.

"Kindlasti ei saa me kohe teha radikaalseid otsuseid ega võtta kohe pool sõiduruumi ära autodelt, et anda seda ratastele. Tallinn on kujult nagu kikilips, mille kõige kitsam koht asub just kesklinnas. Tuleb arvestada ka sellega, et ligi 30 protsenti liiklusest pärineb väljastpoolt Tallinna. Linna kuju tähendab, et liikluskoormus kesklinnas on iga päev väga suur," rääkis Kõlvart Pealinnale antud pikemas intervjuus.

Samas tunnistas Kõlvart, et jalgrattaga sõitjate arv Tallinnas kogu aeg kasvab ja seetõttu pole õige arvata, et nagunii keegi jalgrattaga ei sõida, sest meil on näiteks kehvad ilmad.

"Meil on plaanis luua kesklinna terve rattateede võrgustik. Tulevikus toob iga suure teeremont kaasa läbimõeldud lahenduse, kus on koht eelkõige ühistranspordile, autodele ning samuti uus eraldi rattatee. Esialgu soovime rajada linnas nn optimaalsed kiirlahendused, mis kasutavad eri viise jalgratturitele oma liikumisruumi loomiseks. Praegu sõidavad ratturid koos autodega, mis on ohtlik ratturitele, või koos jalakäijatega, mis on ohtlik viimastele. Kõndijatele on eriti ohtlikud tõukerattad."

Kõlvartilt küsiti, kas kiirlahendused tähendavad seda, et kuhugi autotee serva märgitakse maha rattarada?

"Tegelikult on kõik palju keerulisem. Me istusime kolleegidega tundide kaupa koos ja vaatasime kõiki tänavaid, kuhu peaks tulema kiirlahendus. Kuskil võtame natuke ruumi sõiduteest, teises kohas näiteks kõnniteest või siis nendest ribadest, mis ei ole üldse kasutusel. Mõnes kohas tuleb midagi ette võtta postidega, fooridega või bussipeatustega, et kõigil oleks mugav liigelda."

Kõlvarti sõnul on terve aasta nähtud vaeva, et leida iga teelõigu jaoks optimaalsed lahendused, mis ei takistaks normaalset liikumist. Põhilised tööd on plaanis ära teha juunis.