Tallinn avaldas tänavu tehtavate rattateede skeemid

Linnavalitsuse kodulehel avaldati pealkirja "Jalgratturite liikumiskeskkonna parendamise eskiisid 2021" all objektide üldskeem ning Narva maantee – Petrooleumi tänava, Mere puiestee – Põhja puiestee, Gonsiori tänava – Estonia puiestee, Endla tänava, Luise tänava, Kaarli puiestee, Toompuiestee ning Väike-Ameerika tänava rattateede skeemid. Samas rõhutas linnavalitsus, et skeemidel kujutatu ei kattu täielikult lõplike lahendustega, kuna neid täpsustatakse jooksvalt enne rattatee rajamist.

"Sel aastal südalinnas teostatavad liiklusruumi kohandused tehakse eesmärgiga parendada ratturite ja jalakäijate liikumiskeskkonda, kasutades selleks võimalikult lihtsaid ja kiirelt teostatavaid lahendusi. Edaspidiste kavandatud tänavate ümberehitustöödega on kavas mitmetel südalinna tänavatel jalgrattataristut samadel trassidel märgatavalt parendada," ütles abilinnapea Andrei Novikov ERR-ile pressiesindaja vahendusel.

Tänavu tehtavate kohanduste eri lõikude lahendused sõltuvad paljuski sellest, kuhu ja kuidas konkreetselt oli võimalik maksimaalselt lihtsalt ratturitele liikumisruumi luua, märkis abilinnapea. Novikovi sõnul on põhirõhk suunatud tänavatele, mis on Tallinna rattastrateegias määratud jalgrattateede põhivõrguks, sealhulgas Narva maanteele, Mere puiesteele ja Estonia puiesteele.

"Tööde käigus eemaldatakse tänavatelt jalakäijate ja jalgratturite huvides rohkelt takistavaid elemente, nagu reklaamikandjaid, autode parkimiskohti ja kioskeid. Samuti madaldatakse äärekive. Mitmetes lõikudes on rattarajad kavandatud ka autode sõiduradade arvel ning turvalisuse nimel lisatakse rattaraja ja sõidutee vahele pollarid. Lahenduste aluseks on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse koostatud eskiisid. Eskiisidel kujutatu ei kattu täielikult kõigi lõplike liiklusruumi kohandustega, muu hulgas töö käigus selguvate vajalike muudatuste tõttu. Töid tehakse tänavate hooldusremondi hanke raames," ütles Novikov.

ERR kirjutas esmaspäeval, kuidas tallinlane, kes soovis linnas rajatavate kiirete rattateede projektiga tutvuda ja esitas sellekohase teabenõue, et näha projektijooniseid, sai linnavalitsuselt eitava vastuse. Siis põhjendas Novikov keeldumist sellega, et joonised muutuvad pidevalt sõltuvalt kohapealsest olukorrast. "Iga kord toimub jooksev sättimine ja tegelikult need joonised ka muutuvad. Kohati tuleb ette mingisugune nüanss, mida olemasoleva kaardi põhjal ei oska arvestada ja seda muudetakse," rääkis Novikov.

Teabenõudele vastamast keeldunud Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa ütles siis, et lõpliku teabega rattateede lahendustest on võimalik tutvuda kohapeal, loodud rattateedel.