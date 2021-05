Politsei alustas protestijat müksanud Kravtšenko suhtes väärteomenetlust

Süüdimõistmisel võib parlamendi liiget ees oodata rahatrahv või lubadest ilma jäämine.

3. mail sõitis Kravtšenko riigikoguesisele platsile. Seal nädalaid protesteerinud Daniel Rüütmann parasjagu sõneles Toompea lossi valvanud politseinikega ja ei märganud talle selja tagant lähenenud autot. Kravtšenko auto peatus Rüütmanni taga, kuid seejärel taas kiirendas ja müksas Rüütmanni, kes seepeale eest ära astus.

Esmalt politsei menetlust ei alustanud, sest Rüütmann ütles politseile, et ta viga ei saanud ja avaldust esitada ei soovi. Kravtšenko andis ka ise teada, et ta vabandas Rüütmanni ees ning avaldas juhtunu üle kahetsust. Kravtšenko lisas, et õnneks midagi tõsist ei juhtunud ning ta on juhtunust ka Rüütmanniga vestelnud.

Esmaspäeval ütles Rüütmann Delfile, et vahepeal oli ta käinud haiglas ja seal tuvastati tal põlvemeniski põrutus ja vesi põlves. Sama päeva Õhtulehele ütles ta, et ta oli peale intsidenti haige, et tal oli palavik ja et veenid said põrutada. Igal juhul esitas ta ka avalduse politseile.

Politsei teatel kuulasid nad Rüütmanni teisipäeval üle ja alustasid liiklusseaduse paragrahv 223 lõige üks järgi väärteomenetlust. See on mootorsõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud teisele isikule varaline kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustus.

Liiklusseaduse kohaselt võib selle eest Kravtšenkot trahvida kuni 1200 euroga, arestiga või pooleks aastaks juhtimisõiguse äravõtmisega.