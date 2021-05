Kravtšenko hoidub Valgevene režiimi kritiseerimisest

"Valgevenes toimuvad poliitilised sündmused tekitavad alati elavat arutelu. Tsiviillennuki maanduma sundimine ei ole rahvusvahelisel tasandil esimene taoline juhtum," kirjutas Kravtšenko sotsiaalmeedias.

"Omalt poolt taunin säärast tegutsemist ükskõik millise riigi puhul. Konfliktide ja operatsioonide puhul tuleb esmajoones tagada, et tavainimeste elud ei oleks ohus ja kannatada ei saaks süütud inimesed," jätkas riigikogu liige. "Kindlasti tuleb antud juhtumi puhul viia läbi põhjalik uurimine ja tulemusi peab ka avalikkusega jagama," lõpetas Kravtšenko oma kommentaari.

Suulist kommentaari ERR-i uudistetoimetusel Kravtšenkolt saada ei õnnestunud.

Valgevene võimud, mis on mullu 9. augustil peetud presidendivalimiste võltsimise järel jõhkralt maha surunud kõik opositsiooni protestimeeleavaldused, sundisid pühapäeval riigis maanduma Ateenast Vilniusesse suundunud Ryanairti reisilennuki, et selle pealt kätte saada opositsioonilise ajakirjaniku Raman Pratasevichi, kellele Poola on andnud poliitilise varjupaiga ning keda kodumaal võib oodata surmanuhtlus.

Kravtšenko oli ainus riigikogu saadik, kes ei andnud eelmise aasta 25. augustil oma toetust avaldusele, millega avaldati toetust demokraatiale ja kodanikuühiskonnale Valgevenes. Mõni aeg varem rääkis ta Delfile, et kuna Lääs Valgevene valimistele oma vaatlejaid ei saatnud, siis pole neil ka alust valimisi kritiseerida.

Kravtšenko ei pooldanud ka sanktsioonide kehtestamist Valgevenele: "Sanktsioonid tabavad peamiselt tavakodanikke. Ja ma arvan, et eurooplaste jaoks on äärmiselt kergemeelne ja lühinägelik eeldada, et selle tulemusel astuvad valgevenelased valitsuse kukutamiseks tänavatele," märkis ta mullu 15. augustil rus.delfi-le antud usutluses.