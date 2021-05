FBI avaldas Kurt Cobainiga seotud toimiku

Depressiooniga võidelnud muusik tegi enesetapu 1994. aastal. Cobain suri 27- aastaselt oma kodus Seattle'i linnas. Cobaini enesetappu ümbritsevad mitmed vandenõuteooriad.

FBI toimik Cobaini kohta avaldati eelmisel kuul. Toimik on avalik FBI veebiraamatukogus The Vault. Toimik on kümme lehekülge pikk.

FBI toimikust selgub, et mitmed Cobaini fännid tahtsid, et muusiku surma ametlikult uuritaks, teatas The Times.

"Miljonid fännid üle maailma sooviksid, et Cobaini surmaga seotud vastuolud lõplikult kõrvaldataks," seisab ühes FBI-le saadetud kirjas. Kiri saadeti 2003. aastal.

Cobain oli rokkbändi Nirvana vokalist. Bänd läks pärast tema surma laiali.

Cobain pole ainus surnud muusik, kelle kohta FBI-l toimik on. Näiteks räppar Notorious B.I.G surma kohta on FBI-l 300 leheküljeline toimik.