Gaza sektorist on Iisraeli territooriumile tulistatud üle 1000 raketi

Palestiina relvarühmitused Gazas on alates esmaspäevast tulistanud Iisraeli pihta üle tuhande raketi, teatas Iisraeli armee. Iisraeli vastulöökides on hukkunud ligi 30 inimest.

Raketituli algas esmaspäeva õhtul kell kuus, pärast pingete eskaleerumist seoses rahutustega Jeruusalemmas.

Relvarühmituste tulistatud rakettidest 850 on maandunud Iisraelis või need on kahjutuks teinud õhutõrjesüsteem Raudkuppel. Veel 200 raketti on maandunud Gazas, ütles armee pressiesindaja Jonathan Conricus.

Sõjaväe teatel tehti ööl vastu kolmapäeva kahjutuks ka äärmusrühmituse Hamas droon.

Vastusena on Iisrael käivitanud sõjaväeoperatsiooni, mille raames on antud sadu õhulööke sihtmärkide pihta Gazas.

Gaza sektoris on alates esmaspäevast hukkunud 35 palestiinlast, nende seas kümme last.

Raketitules on hukkunud viis iisraellast.

Conricuse sõnul on lööke antud ainult sõjalistele sihtmärkidele ja armee proovib mõju tsiviilelanikele "kõigest väest" vältida.

Teisipäeval purustati Iisraeli õhulöögis 12-korruseline hoone, mida Hamas nimetas elumajaks. Conricuse sõnul kasutas Hamas maja sõjaliseks otstarbeks ja seal olnud inimestele saadeti enne õhulööki hoiatus.

Gaza sektorit kontrollib palestiinlaste äärmusrühmitus Hamas.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul on kampaania praegu oma kõrgpunktis. Netanyahu sõnul näitas kaitseväe lõuna ringkonna olukorra analüüs, et rünnakute intensiivsust tuleb tõsta, et anda Hamasile eeldatust tugevam löök.

Rahvusvaheline üldsus on kutsunud osalisi pingeid vähendama, Egiptus, Katar ja ÜRO annavad selleks oma panuse, sest tulevahetuse eskaleerumist suuremaks konfliktiks on piirkonnas viimane asi, mida vajatakse.