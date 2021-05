Riik muudab uue parvlaeva tellimise rahastust ja toob selle 2024 liinile

Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaühenduse arendamiseks on kavas osta uhiuus laev, mis tuleb liinile 2024. aastal. Kui esialgse plaani järgi taheti laev tellida läbi TS Laevade, siis nüüd on kavas teha seda läbi Transpordiameti, mis võimaldab kasutada välisvahendeid.

Parvlaevaühendust mandri ja suursaate vahel peetakse tavaliselt nelja parvlaevaga. Reisijate ja sõidukite arv on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning see põhjustab järjekordi sadamates eeskätt nädalavahetustel, riigipühadel ning saartel toimuvate suurürituste ajal.

"Möödunud aastal on küll piirangute tõttu reisijaid veidi vähem olnud, kuid kriisist väljudes on oodata taas pidevat saarte külastajate arvu kasvu. Uue laevaga saame pakkuda paremat parvlaevaühendust ning teenindada rohkem reisijaid," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Seni kaaluti uue laeva tellimist läbi TS Laevad OÜ, kuid analüüsi käigus selgus, et riigile on soodsam hankida uus laev läbi transpordiameti. Laeva tellimine läbi riigiasutuse võimaldab kasutada nii moderniseerimisfondi kui ka CO2 kauplemistulu rahasid. Laeva täpne hind selgub riigihanke tulemusel.

"Kuna uus laev saab olema sarnaselt Tõlluga hübriidlaev, siis leidsime, et mõistlikum on kasutada rohepöörde raha. Kogu transpordisektor liigub ambitsioonikate kliimaeesmärkide tuules, milles on mandri ja suursaarte vahelisel liiklusel oluline roll," lausus Aas.

Keskkonnahoidlik laev ehitatakse eeldusel, et tulevikus oleks võimalik kasutada sõitmisel akudesse laetud energiat, mille laadimine toimub kaldavooluvõrgu kaudu. TS Laevad OÜ ja sadamapidaja ASi Saarte Liinid ühistöös otsitakse lahendust, et kaldavooluvõrgus kasutatav energia oleks toodetud maksimaalselt päikese- ja tuuleenergiast.

Esialgse ajakava järgi kuulutab transpordiamet välja uue laeva ehituse riigihanke selle aasta viimastel kuudel. 2022. aasta teises pooles peaks valmima projekt ning algama uue laeva ehitus. Laeva ehitatakse ja katsetatakse kokku ligi kaks aastat ning eelduslikult saab uus laev tulla liinile 2024. aasta sügisel. Laeva hakkab opereerima TS Laevad OÜ kehtiva saarte teenindamise lepingu järgi kuni 2026. aasta septembri lõpuni.