X!

Riik uurib Prangli liinil sõitva parvlaev Wrangö ohtraid probleeme

Eesti
Prangli vahel sõitev Wrangö.
Prangli vahel sõitev Wrangö. Autor/allikas: ERR
Eesti

Riik alustas Prangli ja mandri vahel sõitva parvlaeva üle juurdlust. Seda läbiviiva ohutusjuurdluse keskuse sõnul on asja taga laeva ohtrad probleemid, laeva teenindava Spinnaker OÜ sõnul Viimsi valla soov lõpuks aru saada, kas Wrangö ka päriselt enda jääklassile vastab.

8. märtsil Leppneeme sadamas Prangli ja mandri vahel sõitva parvlaeval Wrangö tuvastatud sõukruvi vigastuse esialgse hindamise järel algatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alla kuuluv ohutusjuurdluse keskus juhtumi ohutusjuurdluse.

Ohutusjuurdluse keskuse laevaõnnetuste vanemuurija Tauri Roosipuu sõnul hakkas Wrangö puhul silma just juhtumite tihedus, mida on alates 2021. aastast olnud seitse.

"Juhtumite puhul on probleemiks olnud erinevad põhjused. Kaks juhtumit, esimene ja viimane, on puudutanud sõukruvi vigastusi. Need on toimunud niisiis talvel jääga. Ülejäänud aga on seotud merepõhja ja sadamakaiga," ütles Roosipuu.

Niisiis ei saa vanemuurija sõnul rääkida ainult tehnilistest probleemidest, vaid ka inimlikust faktorist ja probleemidest navigatsiooniga. See ei tähenda aga automaatselt, et juhtumid on hooletusega seotud.

Parvlaeva opereeriva Spinnaker OÜ, kes liini teenindanud 1,5 aastat, juhi Kaspar Eiseli sõnul alustati uurimist põhiliselt Viimsi valla survel, kes soovib saada aru, kas Wrangö jääklass vastab reaalsusele.

Kuna laev on riigi omandis, tähendab see Eiseli sõnul aga pigem uurimist enda aluse klassitseerimiseks.

Juba 2018. aasta detsembris saatis toonane Prangli saarevanem Terje Lilleoks saatis peaministrile, veeteede ametile ja majandusministeeriumile pöördumise, kus nimetab saare olukorda laevaühendust silmas pidades traagiliseks.

Wrangöl on läbi aastate olnud probleeme jääläbivusega ning elanike sõnul on sellel jääklass vaid paberil. Eiseli sõnul on riik aluse jääklassi juba ka vähendanud.

Kui laeva sõukruvi avastatakse olevat jääklassile sobimatu, siis peab peab laeva parendustööd kinni maksma laeva omanik ehk riik.

Talvel ja kevadel oli keskmisest külmemate ilmade tõttu mitmed praamiühendused jäätunud mere tõttu häiritud. Katkesid mitmed ühendused saarte ja mandri vahel ning kuna riik ei rajanud pikka aega ametlikke jääteid, hakkasid inimesed isetekkelisi jääteid kasutama.

Juurdlus peaks valmis saama paari kuu jooksul ning selle ajaks jääb Wrangö liini teenindama.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:13

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

12:12

Manchester City püsib Arsenali kannul

12:00

Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

11:59

Riik uurib Prangli liinil sõitva parvlaev Wrangö ohtraid probleeme

11:51

OMD solist Andy McCluskey: müüsime miljoneid plaate, aga endal polnud mitte midagi

11:47

Rump stardib Nürburgringi 24 tunni sõidul: kõige olulisem on puhtalt läbi tulla

11:38

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist

11:31

Iidne juureravi purustab müüdi neandertallaste kohmakusest

11:24

Valitsus kliimaseadust riigikogule veel ei saatnud

11:21

Kristel Leif: suurim probleem on vähihaigete isoleeritus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

13.05

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

08:46

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

13.05

Tartu Ülikool paneb ajakirjandusõppe kõrvalerialana pausile

13.05

Lavrov kurdab, et Venemaa-Ühendriikide suhetes ei toimu midagi

13.05

Sõja 1540. päev: Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad Uuendatud

13.05

Demograaf: noorte kooselud on hapramad ja laste saamine pole enam norm

ilmateade

loe: sport

12:12

Manchester City püsib Arsenali kannul

11:47

Rump stardib Nürburgringi 24 tunni sõidul: kõige olulisem on puhtalt läbi tulla

11:15

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

10:49

Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

loe: kultuur

11:51

OMD solist Andy McCluskey: müüsime miljoneid plaate, aga endal polnud mitte midagi

10:03

Cannes'i päevik #2: kohtumine Peter Jacksoniga

08:45

Otseülekanne reedel: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

08:05

Rasmus Puur: kaasaegses muusikas kulub huumor marjaks ära

loe: eeter

12:00

Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

11:21

Kristel Leif: suurim probleem on vähihaigete isoleeritus

10:22

Toidublogija: rabarberikissellist ja Kreeka jogurtist saab hea mekiga toidu

09:11

"Ringvaade" Viinis: maailma pikim maja, linnakaalud ja Kugelmugeli vabariik

Raadiouudised

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

13.05

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

13.05

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

13.05

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

13.05

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

13.05

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

13.05

Raadiouudised (13.05.2026 15:00:00)

13.05

Vanglarendileping võib tähendada nikotiinipatjade lubamist ka Eesti vangidele

13.05

Prantsusmaa rõhuasetus Aafrika riikidega suhtlemisel nihkub arenguabilt investeeringutele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo