Eriali võlausaldajad nõuavad ühistu juhatuse väljavahetamist

Hoiustajate huve esindav EHLÜ Grupp soovib vahetada välja ühistu senised juhtorganid ja seista ka pankroti korral raha kaotanud inimeste huvide eest.

Võlausaldajaid koondava ettevõtte juhatuse liikme Raul Kalevi sõnul, kes mõne kuu eest ka Erialis töötas, on Eriali juhtimises peamiseks riskikohaks see, et ettevõtet juhivad edasi samad inimesed, kelle suhtes on prokuratuur algatanud kriminaalasja seoses erinevate finantskuritegudega.

Eriali võlausaldaja Toomas Karmi hinnangul oli Eriali saneerimiskava igasuguse finantsanalüüsita ja peale selle nägemist lootus raha tagasi saada katkes. Karm kaotas Eriali 10 000 eurot.

Võlausaldajaid nõustava vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmetsa sõnul on praegu parim võimalus hoiustajate raha tagasi saamiseks seniste juhtorganite liikmete välja vahetamine.

OÜ EHLÜ Grupp esitas oma seisukoha saneerimiskavaga seoses ka kohtule ja palus kohtult saneerimiskavale ekspertiisi määramist.

Eriali saneerimisnõustaja Ly Müürsoo ja Eriali juhatuse liige Erik Margijev pöördusid vastuseks ühistu liikmete poole teatega, et saneerimiskava on vastu võetud ja saadetud kohtule kinnitamiseks, määrus peaks valmima maikuu lõpuks.

Müürsoo ja Margijevi sõnul on Erial Kinnisvara, kuhu hoiu-laenuühistu investeeris 95 protsenti varast, olemasolevaid ehitusobjekte realiseerima hakanud ja sellest saadud tulude abil täidetakse saneerimiskava.

Kirjas kritiseerivad nad vastupidiselt Raul Kalevit ja märgivad, et tema tegevus viis kahjulike otsuste vastuvõtmiseni ning praegu üritab takistada saneerimiskava vastuvõtmist, et esindada vaid kindla osanike grupi huve, mis kahjustab enamuse osanike ja hoiustajate huve. Eriali esindajad peavad tema tegevust ebaseaduslikuks.

Eriali asutajat Ilja Djagelevi kahtlustatakse ka politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo töötajale altkäemaksu andmises. Juhatuse liikmed Oleg Laidinen ja kahtlustuse saanud Daniela Dalberg-Djageleva astusid jaanuaris oma ametikohalt tagasi ning juhatusse jäi ainsana Erik Margijev.