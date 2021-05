Fischer: andmed on väga veenvad, et vaktsineerimisest on kasu

Nendes maakondades, kus elanike vaktsineerimisega on jõutud kaugemal, on ka nakatumine vähenenud ning need andmed kinnitavad vaktsineerimise tõhusust koroonaviiruse leviku piiramisel, ütles "Ringvaates" Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer.

Eestis on nakatumiskordaja R olnud 0,95 kandis juba pikka aega, mis näitab nakatumiste vähenemist, kuid langus on jäänud aeglaseks, ütles Fischer. Samal ajal on R muutunud erinevaks maakondade võrdluses: suurimas maakonnas, Harjumaal, on see 0,8 ja 0,9 vahel, Tartumaal ja Ida-Virumaal aga üle ühe, jõudes isegi 1,2-ni.

Tartumaa ja Ida-Virumaa võrdluses aga selgub, et Tartumaal on viimase nädala jooksul olnud väga vähe üle 70-aastaseid nakatunuid, vaid neli, samas kui Ida-Virumaal oli neid üle 50. Fischeri sõnul tuleb vahe sellest, et Tartumaal on selles vanusegrupis vaktsineerituid üle 70 protsendi, Ida-Virumaal on see protsent aga vaid 38.

"Need maakonnad, kus on vaktsineerituid üle 60 protsendi, on selgelt nakatunuid vähem. Seal, kus vaktsineerimine pole nii kaugele jõudnud, näeme ka rohkem nakatunuid," nentis Fischer.

Fischer märkis, et ka Harjumaal, kus nakatumine on vähenenud, on samas eakate osakaal nakatunutest arvestatav.

"Mida rohkem on ühes vanusegrupis vaktsineerituid, seda vähem on seal nakatunuid. Andmed on praegu väga veenvad, et vaktsineerimisest on kasu. Tulebki loota, et mida rohkem saab inimesi vaktsineerida, seda vähem saab viirus levida," lausus Fischer.

Valitsuse kinnitatud piirangute leevendamise kohta lausus Fischer, et kui kõigi laste kontaktõppele lubamine oli ka teadusnõukoja soovitus, siis ülejäänud leevendused tulevad ehk liiga vara.

"Meil oli meil soov, et mujal hoida leevenduste tempot madalamal. Suvel pole vahet, kas koolid on lahti või kinni, aga muud meelelahutust saab avada. Nüüd tuleb loota, et inimesed ise säilitavad ettevaatuse ja arvestavad, et mõnel pool näeme praegu nakatumise tõusu," lausus Fischer.