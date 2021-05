Kõrgkoolid jätkavad õppeaasta lõpuni kaugõppega

Tartu ülikoolis algab intensiivseim eksamiperiood paari nädala pärast. Loengusaali tudengid siiski enne sügist ei pääse. Vaatamata valitsuse piirangute leevenemisele ei leevenda nii maaülikool kui ka Tartu ülikool oma reegleid.

"Me vaatame nakatumise numbreid ja tegelikult ju olukord ei ole paremaks läinud, me oleme jätkuvalt oranžis. Teine asi on see, et semester saab kohe läbi. Loengud ja semestrid, mis paar nädalat veel plaanis, siis ei ole mõtet suurt muutust teha," rääkis Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk "Aktuaalsele kaamerale".

Praktilisemates ainetes, mida kaugõppena teha ei saa, on nii Tallinna tehnikaülikool kui ka maaülikool appi võtnud kiirtestimise.

"Päev enne õppetööle tulekut tuleb testida, on testimispunktid. Ka testimine on kallis. Need summad on juba päris ilusad, mis on läinud ainuüksi veterinaariatudengite testimisele. Umbes 50 000 euro ringi lähevad need summad," rääkis maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam.

Et testimine on kulukas ja õppejõud endiselt vaktsineerimata, korraldavadki kõrgkoolid enamiku eksameid ja lõputööde kaitsmisi veebis. Seega said paljud Tartu tudengid viimati füüsiliselt koos koolis olla detsembris.

"See on kurb, sest ma olen siiski esmakursuslane ja väga tahaksin olla oma kursakaaslastega koos. Kindlasti on see sotsiaalne aspekt, mis jääb puudu. Teiseks ei ole veebitunnid ka õppimiseks nii tõhusad. /.../ Teisalt saab siis küsida, et kuidas ei ole gümnaasiumis või põhikoolis ohtlik," rääkis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tudeng Alice Veedla.

Tartu ülikooli üliõpilasesindus siiski toetas ülikooli konservatiivsemat otsust, leides, et paljude tudengite jaoks on lihtsam, et ka semestri lõpus enam Tartusse tulema ei pea. Nii said näiteks paljud tudengid oma ühikatoa lepingud üles öelda ja lõpetavad õppesemestri vanemate kodus.

"Minugi tutvusringkonnas on vägagi palju neid, kes juba on läinud tagasi Tallinna või Pärnusse või muudesse Eestimaa otstesse ja lihtsalt jätkavad oma õpinguid seal digitaalselt," ütles Tartu ülikooli üliõpilasesinduse esimees Karl Lembit Laane.

Digitaalsete lõpuaktuste pärast siiski üliõpilased muretsema ei pea. Tallinna tehnikaülikool ja maaülikool loodavad lõpetajad lubada aktusesaali, Tartu ülikool jagab lõputunnistusi sel suvel ülikooli peahoone asemel Toomemäel.