Eesti tarbijate inflatsiooniootus kasvab

Konjunktuuriinstituudi koostatav tarbijabaromeeter näitab, et viimastel kuudel on kiiresti kasvanud nende inimeste hulk, kelle arvates lähiajal hindade kasv jätkub. Inflatsioon on kiiresti tagasi tulnud koroonakriisist väljuvatel suurtel turgudel nagu USA.