Euroala majandus taastub oodatust kiiremini

Euroopa Liidus on vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud umbes kolmandik täiskasvanud elanikkonnast. Seda on kaks korda rohkem, kui kuu tagasi. Tarbijad muutusid vähem ettevaatlikumaks tegevuste suhtes, mis nõuab füüsilist lähedust, teatas The Wall Street Journal.

Euroopa Liit teatas juba mai alguses, et loodab aasta lõpuks majanduse taastada epideemia eelsele tasemele.

Reedel avaldatud andmeettevõtte IHS Markiti uuring näitas, et EL-i taastumine on isegi kiirem. Näiteks Prantsusmaa teenindussektori kasv on mais suurem kui majandusteadlased aprillis prognoosisid. Prantsusmaa majandusnäitajad on parimad pärast eelmise aasta juulit.

Järgmiste kuude väljavaade näib paljutõotav. Ettevõtted teatasid uute tellimuste kiireimast tõusust alates 2006. aasta juunist. Nõudluse kasv oli ootamatu ja ettevõtetel on mitmeid tarneprobleeme, teatas The Wall Street Journal.

"Kasv oleks veelgi kiirem, kui poleks tarneahelate viivitusi," ütles IHS Markiti ökonomist Chris Williamson.

Sarnased tarneahela mured painavad ka USA majandust.