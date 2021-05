TÜ Pärnu kolledž sai 25-aastaseks

Pärnu majanduskool asutati linnavalitsuse määrusega 1991. aastal ja tänu sellele ei tulnud viis aastat hiljem kolledžit luues nullist alustada. 1999. aastal valmis kolledži uue hoone esimene osa, teine osa ehk raamatukogu sai valmis 2001. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu on koolis ligi 600 tudengit. Tähtpäeva tähistati mõistagi kitsas ringis.

"See on üks verstapost. Nagu täna öeldi, et Pärnus on ülikooli kogemus juba 320 aasta tagant, siis see 25 on ikka päris noorukene veel," rääkis Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa.

"Meil läheb praegu hästi, tudengite arv jälle kasvab ja ka vahendeid tuleb juurde, nii et oleme sõiduvees," lisas ta.

Küsimusele, miks on ülikoolidel regionaalseid kolledžeid vaja, vastas Eesti Teaduste Aladeemia president Tarmo Soomere, et ülikoolil on kaks funktsiooni - õpetamine ja teadustöö - , aga endast lugu pidavatele ülikoolidele on väga oluline ka ühiskonna teenimine.

"Aidatakse kaasa kõikide probleemide lahendamisel, mis võivad tekkida, aidatakse kaasa kohalikule tööstusele, regioonide arendamisele, pakkudes oma tarkust, pakkudes õpetust, pakkudes lahendusi. /.../ Tarkus peab jõudma ühes väikeses endast lugupidavas riigis kõikidesse kohtadesse. Regionaalsed kolledžid on need kohad, mille kaudu jõuab maailmas akumuleerunud tarkus kõigi inimesteni meie maal," selgitas Soomere.

Veel mõne aja eest endises maavalitsuse majas tegutsenud Pärnumaa arenduskeskus sai kolledžiga kokkuleppele ja remontis endale seal ruumid.

"Kobar on niisugune vahva koostööprojekt, mille kaudu me toome kokku Pärnu kolledži ehk siis hariduse ja teaduse, Pärnumaa arenduskeskuse ehk siis ettevõtluse kiirendi ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori, kus me loodame üles kasvatada vahvaid uusi ettevõtteid," selgitas Pärnumaa arenduskeskuse juht Erik Reinhold.