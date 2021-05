Tallinna rajatakse putukate rohevõrgustikku

Tallinna rajatakse putukatele sobivat rohevõrgustikku ehk putukaväila. Paldiski maanteele, Järveotsa teele ja Vääna tänavale on istutatakse just neid püsikuid, mis peaksid putukaid ligi meelitama.

Kas salvei, härjasilmad ja kõrrelised neile pandud lootusi õigustavad, peaks selguma juba sel suvel.

"Istutame erinevaid püsililli, mis just putukatele meeldivad. aga ma arvan, et ka inimestele on siin kõvasti silmailu," lausus Tallinna maastikuarhitekt Kristiina Kupper.

Projekti autor on Liivi Mäekalda Tallinna botaanikaaiast.

"Siia on valitud esiteks putukale meeldivad taimed. Teiseks on see, et kogu aeg oleks midagi õitsvat ja ka sügisel, kui kõik on ära õitsenud, oleks neil õisikutel, mis jäävad, struktuuri ja põnevust. Ka talvel, kui härmatisega pind kattub," rääkis Kupper.