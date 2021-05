Estonia allvee-uuringuteks eraldati 1,6 miljonit eurot

Valitsus otsustas 4. aprillil eraldada kolm miljonit eurot parvlaeva Estonia vraki uurimiseks merepõhjas. Rahandusminister Keit-Pentus Rosimannus ütles ERR-ile, et 1,6 miljoni eraldamine ei tähenda, et summa oleks läinud väiksemaks, vaid et raha eraldatakse vastavalt sellele, kuidas uuringu etapid kätte jõuavad.

"Summa on ikka sama. Kolm miljonit eurot on reserveeritud valitsuse sihtotstarbelises reservis. Vastavalt sellele, kuidas uuringu etapid kätte jõuavad, vastavalt sellele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi taotluste alustel sealt ka eraldatakse. Praegune esimene etapp oli selles summas, muus osas on kõik ikka sama," sõnas minister.

Eelmise, Jüri Ratase juhitud valitsuse 6. oktoobri 2020. aasta nõupidamisel otsustati, et reisiparvlaeva Estonia hukkumise uute asjaoludega seoses tuleks uurida eeskätt laevavraki ümbruses merepõhja ja vraki asendit ning tuvastada laevakeres olevad vigastused, nende tekkimise iseloom, ajaraam ja võimalik seos parvlaeva uppumisega.

Kaja Kallase juhitava valitsuse 4. veebruari arutelu tulemusel otsustati jätkata reisiparvlaeva Estonia hukkumise uute asjaolude täiendava uurimisega.

Ühtlasi tehti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ülesandeks esitada rahandusministeeriumile taotlus valitsuse reservist vahendite eraldamiseks MKM-i struktuuriüksusena tegutsevale ohutusjuurdluse keskusele allvee-uuringute läbiviimise rahastamiseks summas kolm miljonit eurot.

Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdluse asutused peavad vajalikuks merepõhja kaardistamist ja kogu laevakere filmimist vigastuste tuvastamiseks ning nende tekkepõhjuse selgitamiseks. Läbi tuleb viia erinevad allvee-uuringud, millega kaasneb andmete töötlemine ja analüüs.

Tekkivate kulude katmiseks on Eesti ohutusjuurdluse keskusel esialgne kokkulepe Rootsi ohutusjuurdluse asutusega, et allvee-uuringute kulu jagatakse kahe riigi vahel võrdselt.

Kokkulepe ei laiene muude asjaolude hindamisega seotud kuludele ja asutused rahastavad neid iseseisvalt. Sellest lähtuvalt taotles MKM ohutusjuurdluse keskusele valitsuse reservist allvee-uuringuteks kolm miljonit eurot.

Uuringud eeldavad erineva võimekusega ettevõtete kasutamist ja avamere tööde kogemusega peatöövõtja kaasamist, mis vabastaks kolme riigi ohutusjuurdluse asutused üksikute uuringute hangete tehnilisest ettevalmistamisest, läbiviimisest, koordineerimisest jms.