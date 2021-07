Parvlaev Estonia vraki juures algavad sel nädalal eeluuringud

Laeva EVA-316 kasutatakse enamasti jää murdmiseks Liivi lahel, kuid nüüd saab sellest Estonia vraki mereliste eeluuringute emalaev. Meeskonnas on mitukümmend inimest, lisaks laeva alalisele meeskonnale veel ka eksperdid, dokumentalistid, aga ka omaste esindaja nii Rootsist kui ka Eestist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eesmärk ongi tuvastada, kus on vigastused, kui suured on need vigastused ja mis on ka nende vigastuste erilisus, et kui me läheme järgmisel aastal põhiuuringuid tegema, siis millist tehnoloogiat on meil vaja, et juba täpselt uurida nende vigastuste iseloomu," selgitas ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas.

Neljapäeval lahkub EVA-316 merele, kuid veel kolmapäeva seisuga on tollis kinni väga oluline tehnika, mis on uurimiseks vajalik. Ei ole ka teada, kas osad inimesed saavad koroonapiirangute tõttu laevale tulla.

"Me tegeleme sellega, et saada täna (kolmapäeva - toim.) õhtuks vähemalt tehnika tollist kätte. Ja kuna üleöö muutusid Soome reisipiirangud - need jälle karmistusid, tühistati tehnikute lend USA-st Soome ja sealt Eestisse, siis me otsime nüüd alternatiivset lahendust. Kui tehnika ja/või spetsialistid ei jõua alguseks kohale, me viime selle uuringu kuhugi keskpaika ja teeme teised uuringud enne. Meil on mänguruum olemas," rääkis Arikas.

Kolmapäeval viis laevameeskond merel läbi ka õppuse, et mängida läbi olukord, kui keegi meeskonnaliikmetest peaks abi vajama. Neljapäeval algav uuringute esimene etapp kestab kümme päeva.

Uuritavad Estonia vigastused tulid ilmsiks möödunud aastal avaldatud Rootsi dokumentaalsarjast, kus selgus, et Estonia keres on varem teadmata avad.