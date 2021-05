Estonia uurimisrühma raport valmib järgmise aasta suvel

Kogu protsessi eesmärk on teada saada, miks need augud laeva sisse tekkisid, ütles Arikas. Tema sõnul pole tegemist aga ametliku uurimisega, vaid selle eeltööga.

"Alati kui avaldub uus informatsioon, kui varasem uurimine on juba tehtud, tehakse esialgne hindamine, et otsustada, kas seal on piisavalt alust, et uut uurimist avada," ütles ta.

Ta selgitas, et hindamisega tehakse selgeks, kas uurimisraportis esitatud info ja järeldused on jätkuvalt kehtivad.

Uurimine toimub aga kahes etapis, nii maal kui ka merel. Esmalt tehakse valmis 3D joonis laevast ja merepõhjast ning alles siis minnakse põhiuuringu juurde, selgitas Arikas.

"Hetkel veel kehtib hauarahu kui selline. Kui räägime Soomest ja Rootsist, siis nemad menetlevad seadusemuudatusi, et loodetavasti oleks 1. juuliks need vastu võetud ja jõustunud," lisas ta.

Tuukreid aga nii sügavale merepõhja plaanis saata pole, vaid töö teevad Arikase sõnul ära masinad.

"Eesmärk on tuvastada, mis on avauste või deformatsiooni tekkepõhjused, kas ta oli otseselt seotud laevahukuga või on vigastused tekkinud hiljem," ütles Arikas.

Kaks auku keres tulid ilmsiks pärast Estonia dokumentaalsarja, mis avaldati sel sügisel. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas sel nädalal käskkirja, millega eraldatakse valitsuse reservist 1,6 miljonit eurot Estonia allvee-uuringute ja elektroonilise simulatsioonimudeli tellimise rahastamiseks.