Kallase sõnul eraldab Eesti kolm miljonit eurot ohutusjuurdluse keskusele parvlaev Estonia hukkumise uute asjaoludega seotud allvee-uuringute läbiviimiseks. Samas tunnistas peaminister, et ei usu põhjapaneva uue info laekumist täiendavast uurimisest.

Kallase sõnul on valitsuse jaoks oluline, et uute asjaolude väljaselgitamine toimub Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse koordineerimisel, sõltumatult ning Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdluse asutuste koostöös, edastas valitsuse pressiteenistus. "Valitsus annab ohutusjuurdluse keskusele kindluse jätkata allveeuuringute ettevalmistamist. Soovime, et nad oleksid ettevalmistustega valmis, kui Soome ja Rootsi seadused allveeuurimisega alustamist lubavad," ütles peaminister.

Estonia vraki täiendav uurimine tõusis päevakorda pärast sügisel eetrisse antud Discovery dokumentaalfilmi, milles näidati seni teadmata auke Estonia keres.

Kallase sõnul on Eesti ja Rootsi otsustanud kanda täiendava veealuse uurimise kulud võrdselt, Soome, mida õnnetus nii tugevalt ei puudutanud, jääb sellest kõrvale.

"Ajaliselt enne suve ei toimu midagi, aga ettevalmistused peavad selleks ajaks valmis olema," märkis peaminister.

Kallase sõnul kinnitas valitsuskabinet oma otsusega seisukohta, et parvlaev Estonia hukkumise uute asjaolude täiendav uurimine peab olema läbi viidud viisil, mis on usaldusväärne, läbipaistev ning omaste esindusorganisatsioone kaasav.

Allvee-uuringuteks sobiliku juriidilise raamistiku leidmiseks andis valitsuskabinet välisministeeriumile ja riigikantseleile ülesande jätkata konsultatsioone Rootsi ning Soome ametiasutustega.

Veealuste tööde toimumiseks on vajalik, et Rootsi ja Soome muudaksid oma hauarahu seadusi, mis keelavad sinna sukeldumise. Eeldatavalt suudetakse need otsused teha suveks.