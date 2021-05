Kirna mõisa tulbiaias võib näha üle 50 eri tulbisordi

Kirna mõisa pargist Järvamaal on kujunemas Eesti mini-Keukenhof, kus saab nautida enam kui viiekümne tulbisordi õiteilu. Praegu, kui piirid on kinni, on Kirna mõisa tulbiaia üles leinud juba tuhanded huvilised.

Kirna tulbiaed sai alguse paari aasta tagusest õnnetusest Nurmiko kasvuhoones, kui tulest päästetud tulbisibulad kingiti Kirna mõisale.

Kui algul istutati sibulad suurte laikudena mööda parki laiali, siis möödunud sügisel kutsuti appi kutseline aednik. Silma järgi hinnates on praegu õide puhkenud umbes 70 protsenti tulpidest. Õiteilu lisandub iga päev ja kuna ilmad on üsna jahedad, võib õitsemine kesta veel kolm-neli nädalat.

"Kui meil eelmisel aastal oli 16 sorti, siis sel aastal on 40 sorti juurde pandud. Meil on 56 sorti täna siin nautida ja vaadata. Kui eelmisel aastal olid lihtsalt sellised suured põllud, siis sel aastal on kenad mustrid, pildistamiskoridorid jäetud ja igasugused huvitavad kujundid. Nii et igaüks saab tulla ise vaatama," rääkis Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal.

"Kõige parem on ikkagi maa korralikult läbi kaevata, et ei oleks seal umbrohtu, kõik juured sealt välja võtta. Kui on võimalik, siis värsket mulda juurde panna ja kindlasti ka lillesibulate väetist," kirjeldas Kirna mõisa nõustav aednik Reelika Marrandi tulpide istutamise protsessi.

"Kollektsiooni väärtusega tulpe siin just ei ole, selliseid, mida ainult kollektsionääridel on, aga kindlasti on siin väga palju selliseid erilisi sorte," rääkis Marrandi. "Kas nad on mitmevärvilised või lokkis või sakris, selliseid ilusaid on siin palju-palju."

Pühapäeval külastas Kirna mõisa tulbiaeda hinnanguliselt 1 500 inimest.

Kirna mõisa plaanid tulpidega on suured. "Teades kui paljud inimesed sõidavad igal aastal Hollandisse Keukenhofi vaatama ja nautima neidsamu tulbipõldusid, siis viimastel aastatel pole saanud sinna ju reisida. Siis tuleb see Keukenhof tuua siia Eestisse, Eesti keskele," rääkis Lilienthal.