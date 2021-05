Narva haigla üritab vaktsineerimisest keeldujaid veenmisega mõjutada

Narva haiglas on praeguseks COVID-19 vastu vaktsineeritud 513 töötajat ja veel 20 kavatsevad lähiajal vaktsiinisüsti saada. Vaktsineerimisvastaseid on veidi alla 90 ehk iga seitsmes haiglatöötaja.

Narva haigla juhatuse liikme Ago Kõrgvee hinnangul peaks meditsiiniasutustes olema vaktsineeritud kõik inimesed, olenemata sellest, kas tegemist on arsti või IT-spetsialistiga. Seepärast on Tallinna Kiirabi ähvardus vaktsineerimata töötajad lahti lasta Kõrgvee hinnangul põhjendatud. Kuid Narva haiglas, kus meedikuid niigi napib, nii teha ei saa.

"Ma kedagi ei ähvarda mingite sanktsioonidega. Ma lubasin, et ma hakkan nende inimestega personaalselt suhtlema. Ei ole juttu olnud kellegi lahti laskmisest, ma ikka katsun veenmisega inimesi survestada," selgitas Kõrgvee.

"Aga meditsiin on selline tegevusvaldkond, kus inimesed peavad olema vaktsineeritud ja kui seda arusaamist ei ole, siis tuleb leida mingi muu tegevusvaldkond."

Samas lubab Kõrgvee, et vaktsineerimine võib saada määravaks uute töötajate tööle võtmisel.

"Seda ma olen küll mõelnud, et tulevikus, kui me võtame inimesi tööle, siis üks nõue peaks olema see, et me küsime inimese käest, kuidas ta suhtub vaktsineerimisse. Ja kui ta ütleb avalikult, et ta ei ole sellega nõus või ta keeldub, siis me tõenäoliselt eelistame valida teist inimest."

Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu Narva haigla usaldusisiku Veera Grigorjeva arvates pole vaktsineerimata töötajate vallandamisega ähvardamine tööandja poolt õige käitumine.

"Narva haiglas seda ei ole. Personaliga on vaja rääkida ja selgitada, milleks on vaktsineerimist vaja. Sellega tegelevad Narva haiglas kõik vaktsineeritud töötajad, sellega tegeleb ametiühing, vanemõed ja haigla juhtkond. Tervishoiusüsteemis töötavad inimesed, eeskätt meedikud peavad olema kõik vaktsineeritud," rääkis usaldusisik.

Grigorjeva sõnul on vaktsineerimata kolleegidega koos töötamisel suuremaks probleemiks see, et nende haigestumise korral tuleb enda peale võtta lisakohustused, mis tähendab suurt hulka ületunde ja stressi.