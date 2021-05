Obama: UFO-nähtustele pole sageli seletust

Hiljuti avalikkusse lekitatud USA mereväe videos on näha, kuidas USA lääneranniku lähedal liigub taevas tundmatu objekt ja kaob siis äkitselt vette, teatas The Times.

"Kui tegemist on tulnukatega, siis on mõningaid asju, mida ma lihtsalt ei saa eetris öelda," naljatas Obama telejaama CBS-i saates.

"Kuid mis on tõsi - ja siin ma olen tegelikult tõsine - on see, et taevas on kaadreid ja andmeid objektidest ja me ei tea täpselt, mis need on. Me ei saa selgitada, kuidas nad liikusid, nende trajektoori. Mul pole täna täpsemalt midagi juurde lisada," ütles Obama.

Riikliku UFO vaatluskeskuse andmetel registreeriti USA-s eelmisel aastal 7263 UFO-vaatlust. 2019. aastal oli see arv 5796.