Lutsar maskikohustuse kaotamisest: loodetavasti räägime nädalatest

"Esmaspäev me väga intensiivselt diskuteerisime, kuna on kõige õigem aeg kohustus ära võtta ja siis ka soovitused ära võtta. Me päris kindlaid kriteeriume kokku leppida ei suutnud, tahtsime natuke seda olukorda ka vaadata, aga diskussioonid eeloleval esmaspäeval kindlasti jätkuvad ja mingid soovitused me koostöös terviseametiga saame anda," lausus Lutsar.

Lutsari sõnul lähtutakse kohustuse kaotamisel nii niinimetatud valgusfoorist ehk ohutaseme mõõdikust, nakatumise tasemest kui ka ühiskonna üldisest epidemioloogilisest olukorrast. "Natuke tuleb veel kannatada," ütles ta.

Millal täpselt siseruumides maskikandmise kohustus lõpetatakse, Lutsar öelda ei osanud, kuid märkis, et pigem on küsimus nädalates kui terves kuus. "Ma ise väga loodan, et me räägime nädalatest. Aga see sõltub suures osas epidemioloogilisest olukorrast, mida me igapäevaselt ja detailselt jälgime," ütles ta.

Lutsari sõnu oli teadusnõukojas arutluse all ka maskikohustuse lõpetamine koolides ja kõne alla võib tulla koolides kohustuse kaotamine enne kui mujal ühiskonnas.

"Võib-olla koolides tuleb mingi variant, et vaadatakse ka laste vanust ja nende tegevusi. See on puhtalt minu arvamus, et kui võetakse mõnest kohast ära ja jäetakse teise kohta maskikandmise kohustus, on ikka tõenäoliselt targem minna laiema frondiga ja kehtestada igale poole sarnaseid reegleid," lausus Lutsar.

Kui tehakse vanuselisi erisusi, siis kaotatakse koolides maskikohustus enne noorematel lastel, ütles ta. "Pigem niipidi, jah. See populatsioon, keda haigus kõige vähem ohustab, ja võimalik, et ka teisi ohustab," nentis ta.

Samuti arvestatakse üldise maskikohustuse kaotamisel õhutemperatuuri, mis suve lähenedes paratamatult tõuseb.

"Eks me vaatame muidugi välistemperatuuri, mis praegu mulle suve väga ei meenuta. Meie ei ole Eestis kunagi soovitanud ega kohustuslikuks teinud õues maskide kandmist ega edaspidi soovitama ka ei hakka. Aga see (kohustuse kaotamine – toim.) kindlasti sõltub ka välistemperatuurist ja ruumide ventilatsioonist. Eelkõige epidemioloogilisest olukorrast," ütles Lutsar.