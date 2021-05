Juulis jõuavad Tallinnasse esimesed kruiisilaevad

Tallink korraldab Läänemerel kruiise praegugi, ainult, et maale neilt laevadelt sihtkohtades ei lasta. Seegi reegel võiks muutuda suve keskpaiku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vanalinna restoranid ootavad kruiisituristidest rohkem neid külalisi, kes kohapeale kauemaks jäävad.

Tallinna Sadamal valmib suvel uus kruiisiterminal ja kui koroonapiirangud leevenevad, jõuavad juulis sinna ka esimesed kruiisituristid.

"Meil tegelikult on ka juba üsna konkreetne päring MSI Cruises poolt, kes tahaks tulla juba juulikuus oma esimeste külastustega Tallinnasse. Loomulikult on endiselt kruiisilaevade graafikus ka koroonaeelsetest aegadest kruiisireisid, aga neid suures osas järjest tühistatakse," rääkis Tallinna Sadama turundusjuht Sirle Arro.

Konkreetne päring puudutab umbes 14 reisi juulist oktoobrini. Kui 2019. aasta suvel külastas Tallinna 334 kruiisilaeva, siis sel suvel niisugustest numbritest ei unistata.

"Kindlasti neid numbrid ei anna võrrelda koroonaeelsete aegadega. Pigem me räägime võib-olla 30 laevakülastustest, mitte enam. Pigem vähem kui rohkem ja pigem on see suve teine pool, mil võiks oodata," sõnas Arro.

Laevafirma Tallink korraldab kruiise praegugi, ainult maale neilt esialgu minna ei saa.

"Kõik, kes soovivad, saavad tulla viie tunni kruiisile laevadel Megastar ja Star, sõita Tallinnast Helsingisse ja tagasi või Helsingist Tallinnasse. Seda kasutatakse üsna palju. Väga palju kasutavad soomlased, kes harjunud Tallinnast kaupu ostma, nüüd tehakse need ostud laeval ja Tallinnas maale ei minda. Juuni algusest sõidab Tallinnasse Silja Serenade Helsingist, mis on Soome turule 22 tunni kruiis," rääkis Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Samuti müüb Tallink sisekruiise Rootsi turule Stockholm-Visby, Nystad-Visby, millega alustatakse juulis. Kas suve teises poole avatakse ka Tallinna-Stockholmi kruiis, on Nõgese sõnul vara öelda.

Vanalinnas Pegasuse restorani omav Ville Jehe ütleb, et turistideta on toitlustusasutustel raske vastu pidada.

"Tuleb silmas pidada, et see kriis on tänaseks viinud restoranid olukorda, kus nad on kaotanud igasugused varud ja kui bilansse vaadata, siis on neil 100 000 suurusjärgus laenud või võlad riigimaksude näol. On vaja kahte või kolme head suve, et see kriisiperiood tagasi teha," lausus Jehe.

"Kui vaatame turistide mõju, siis eriti Tallinna kesklinna restoranidele on see olnud olenevalt suvest 60-70 protsenti," lisas ta.

Samas ootab Jehe pigem turiste, kes Eestisse mitmeks päevaks jäävad, sest kruiisituristidel pole tihtipeale restorani külastuseks aegagi.