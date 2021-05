"Välisilm" uuris, milline on uudisteportaali Meduza mõju

Riiast juhitav interneti- ja sotsiaalmeediaväljaanne Meduza on kuu aega olnud Venemaa välismaise mõjuagendi staatuses. "Välisilm" uuris, milline on Meduza mõju Venemaal ning kuidas mõjuagendiks olek mõjutab ajakirjanikke.

Meduza ilmus vene meediamaastikku tänu Maidani revolutsioonile Ukrainas. 2014. aasta kevadel vallandas uus omanik populaarse internetiväljaande Lenta peatoimetaja Galina Timtšenko.

Meduza ajakirjanik aastatel 2014-2016 Ilja Azar rääkis, et tegemist oli haruldase juhtumiga.

"Raske on midagi taolist Venemaa puhul meenutada. Kogu meeskond lahkus koos Galina Timtšenkoga, kes vallandati. Mitte kedagi peale tema ei vallandanud, aga inimesed ise hakkasid lahkuma. Kõik olid nördinud. See oli küll poliitiline otsus, kuigi see oli varjatud "omaniku otsuse" viigilehega. Oli aga selge, et põhjuseks oli Ukraina sündmuste kajastamine," rääkis Azar.

Uus väljaanne kajastas kõige olulisemaid sündmusi Venemaa poliitilises ja ühiskonna elus, jälgides objektiivse ajakirjandise standardeid.

Meduza ajakirjanik 2014-2019 Ilja Polivanov rääkis, et Vene meedias on kombeks kurta, et sõnavabadusega on olukord raske. "Venemaal ja vene keeles on peaaegu võimatu teha kvaliteetset meediat. Raha pole, võimalusi pole, võimud survestavad. See kõik nii ongi, aga Meduza tegi ja teeb kõike, kõigele vaatamata," lausus Polivanov.

Et jääda objektiivseks ja ausaks pidi aga uue väljaande toimetus kolima Moskvast Riiasse.

Ilja Azar märkis, et kui inimesed otsustasid teha venekeelset meediat Baltimaades, mitte Venemaal, siis see tähendab, et nad kartsid midagi. "Ja nagu näeme, neil oli õigus. Oli ja on, mida karta," ütles Azar.

2019. aasta juunis pani Moskva politsei kinni Meduza ajakirjaniku Ivan Golunovi. Golunovile esitati süüdistuse narkootikumide müügis. Kõik olid aga veendunud, et tegemist on võimulolijate kättemaksuga Golunovi uurimisartiklide eest. Ajakirjanikud astusid üksmeelselt oma kollegi kaitseks ja juhtus ime - Golunov mõisteti õigeks.

Ilja Polivanovi sõnul oli Goluvanovi kaasus väga emotsionaalne ja isiklik. "Paljud, kes seisid üksikpikettides tundsid Vanjat isiklikult. Emotsionaalselt oli väga raske. Oli selge, et sellega kõik ei lõpe," sõnas Polivanov.

Kuna paljud Vene meediaväljaanded ei kajasta teatud teemasid üldse nagu näiteks tänavaproteste sai Meduzast üks vähestest meediast, kes seda ikka tegi.

"Meduza eristus teistest oma väga rahuliku tonaalsusega. Ta ei agiteerinud, ta lihtsalt rääkis. Ja see leidis väga suurt vastukaja," rääkis Polivanov.

Mõni aasta tagasi karmistati meediaseadust Venemaal nii, et isegi neutraalse info levitamine opositsiooni kohta sai ebaseaduslikuks.

"Vähemalt Meduza telegramm-kanalis ilmus info, et Navalnõi toetajad määrasid oma miitingu selliseks ja selliseks kuupäevaks. Teistes meediakanalites seda ei lubata, sest seda peetakse ebaseaduslikuks, kui meedia levitab infot mittesanktsioneeritud ürituste aja ja koha kohta," ütles Ilja Azar.

23. aprillil sai Meduzast teine venekeelne meediakanal, mis sai meediavälisagengi sildi. Esimene oli Radio Svoboda.

Ilja Polivanov rääkis, et väljaandeid aetakse laiali pidevalt. "Kommersandi poliitikatoimetus, Vedomosti, Lenta.ru, RBC. Mitte keegi ilmselt ei oodanud, et tunnistatakse välisagendiks, aga oli tunne, et survet avaldatakse järk-järgult, järjekindlalt, ja et midagi taolist võib juhtuda," lausus Polivanov.