X!

HS: Vene telekanal tegi eraldi saateid Putini jaoks

Välismaa
Ajakirjanikud jälgimas Venemaa president Vladimir Putinit Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil
Ajakirjanikud jälgimas Venemaa president Vladimir Putinit Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil Autor/allikas: ZUMAPRESS/Scanpix
Välismaa

Vene riikliku telekanali Rossija kontoris oli mitu ruumi, mida kutsuti Putin-TV-ks ja seal tehti dokumentaalfilme nii üleriigilisse eetrisse kui ka "peavaataja" Putini jaoks. Kui saatesse juhtus sattuma mingi osa, mis Venemaa presidendile ei meeldinud, tuli see täielikult ümber teha, kirjutab Helsingin Sanomat (HS).

Vähemalt kümme aastat nõudis Venemaa presidendiadministratsioon juhtiva telekanali Rossija uudistetoimetuselt uudistesaadete uuesti tegemist, kui neile nende sisu ei meeldinud. Muudetud saateid ei olnud kavas televisioonis näidata. Need tehti eranditult ainult Vladimir Putinile näitamiseks.

Dmitri Skorobutov töötas aastatel 2006–2016 uudistesaate riikliku telekanali Rossijaa uudistesaate "Vesti" vastutava toimetajana. Pärast töölt lahkumist rääkis ta välismaistele väljaannetele kuidas tsensuur Vene meedias toimib ning 2019. aastast on ta selle tõttu pidanud elama Šveitsis, kus sai poliitilse varjupaiga.

"Putin ei vaata muidugi televiisorit. Seetõttu edastas administratsioon talle salvestised riigi tähtsaimate telekanalite peamistest uudistesaadetest," rääkis Skorobutov HS-le kaugintervjuus.

Telekanali juhtkond kutsus Putinit "peavaatajaks".

Nii telekanalite juhtkond kui ka presidendiadministratsioon soovisid, et uudised meeldiksid alati "peavaatajale", rääkis Skorobutov. Seega, kui tegelikus saates oli midagi, mis nende arvates ei pruukinud Putinile meeldida, siis see osa lihtsalt eemaldati. Kui aga midagi peeti tema jaoks oluliseks, lisati see võltsitud saatesse.

"Kord kutsus uudisteteenistuse juht mind enda juurde ja ütles, et saade tuleb ümber kirjutada, sest esimeseks uudiseks peab selles olema reportaaž sellest, et USA poksija Roy Jones Jr. sai Venemaa kodakondsuse," meenutab Skorobutov.

Roy Jones Jr. sai Venemaa kodakondsuse Putini isikliku dekreediga 2015. aastal. See juhtus kolm nädalat pärast nende kohtumist okupeeritud Krimmis. Uudist käsitleti laialdaselt kõigis Venemaa meediaväljaannetes.

Skorobutovi sõnul otsustas selle üle, mida tohib ja mida ei tohi Putinile näidata, presidendiadministratsiooni esimene asejuht Aleksei Gromov. Oma käsud edastas ta VGTRK meediakontserni juhile Oleg Dobrodejevile.

"Kaks korda pärast nädala peamist uudistesaadet tormas Dobrodejev toimetusse, kirus kõiki kohutavalt ja karjus, et kogu saade tuleb uuesti teha, sest Gromov oli äärmiselt rahulolematu."

Tavaline õhtune uudistesaade kestab umbes 40 minutit. Nädala sündmusi kokkuvõttev uudistesaade kestab üle kahe tunni. Kogu saate uuesti tegemine tähendas seda, et kogu meeskond alates saatejuhist kuni monteerijateni jäi ületunde tegema, et muuta Gromovile mittemeeldivaid uudislugusid ja töötada neist välja uus saade.

Muidugi laienes tsensuur ka sellele, millest televisioonis lõpuks uudiseid tehti.

Skorobutov rääkis, et toimetuses olid alati nähtaval niinimetatud stopp-nimekirjad. Sinna olid kogutud teemad ja isikud, millest saadetes rääkida ei tohtinud.

Need stopp-nimekirjad on ka lekkinud välismaale ning nendes oli märgitud keelatuks kümneid teemasid ja isikuid. Keelatud oli näiteks rääkida toidupuudusest okupeeritud Krimmis ja rahutustest Mägi-Karabahhis või edastada uudiseid Haagi vahekohtu otsusest, mille kohaselt oli Venemaa ebaseaduslikult sundvõõrandanud Mihhail Hodorkovski naftafirma Jukos vara.

"Ärge nimetage sanktsioonide nimekirju mustadeks nimekirjadeks," seisab ühes Rossija kanali ajakirjanikele 2014. aastal antud juhises. Jutt käis sanktsioonidest, mille lääneriigid olid kehtestanud Venemaale Krimmi ebaseadusliku annekteerimise tõttu.

Skorobutovi sõnul pööras presidendiadministratsioon uudistesaadetele kõige enam tähelepanu 2010. aastate esimesel poolel. Tol ajal oli protestimeelsus Venemaal tõusuteel.

Kõik nende uudistesaadete tegemisel osalenud töötajad allkirjastasid konfidentsiaalsuslepingu. HS-i valduses on Skorobutovi allkirjastatud dokument.

HS-i Skorobutoviga mitteseotud allikas, kes töötas Rossija kanalil aastatel 2009–2014, rääkis, et presidendiadministratsiooni tellitud sisu tootmise eest vastutas toona terve osakond.

"Telekeskuse kolmandal korrusel oli mitu ruumi, mida nimetati mitteametlikult nimega Putin-TV. Seal toodeti propagandamaterjali, mida kasutasid kõik kontserni telekanalid," rääkis turvakaalutlustel anonüümseks jäänud allikas HS-ile.

Tema sõnul tootis Putin-TV saateid ja dokumentaalfilme nii üleriigilistesse eetritesse kui ka "peavaataja" jaoks.

Teisisõnu, mitte ainult üksikuid uudistesaateid, vaid ka mõningaid üsna laiaulatuslikke ja töömahukaid projekte võidi algselt teha vaid üht venelast silmas pidades.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: HS

Samal teemal

igaühel oma pill

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:50

Eesti laskmine tähistab koduse MM-iga tähtsat juubelit

22:24

HS: Vene telekanal tegi eraldi saateid Putini jaoks

22:11

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:48

ETV spordisaade, 24. juuli

21:29

Põlisliik lagritsad viiakse Suur-Pakri saarele taas metsistuma

21:29

Kõpus kerkis uus õhuseireradar

21:28

Laupäeval on taas oodata hoovihma

21:24

Vargamäel mängitava suvetüki keskmes on Tammsaare raamatus nimetu Saunanaine

21:10

Lennundusekspert: Air Baltic on alati skeemitamises hea olnud

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

18:43

Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust Uuendatud

23.07

Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin Uuendatud

09:57

Sügisel algab Tallinna-Tartu maantee järjekordse 2+2 lõigu ehitus

06:59

Venemaa saatis sõjalaevad varilaevastiku tankereid eskortima

13:24

Politsei seostab viimastel päevadel Tallinnas tabatud illegaale rändesurvega

07:51

Jeemeni huthid avasid Iraani sõjas uue rinde

23.07

Reklaamitegija: mina Rannarootsi postitust süngetes toonides ei näe

06:19

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

19:06

Kümned Elroni rongid seisavad Tapa jaamas jõude

09:32

Lugeja küsib: miks poepiim hapnemise asemel halvaks läheb?

ilmateade

SPORT

22:50

Eesti laskmine tähistab koduse MM-iga tähtsat juubelit

22:11

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

21:48

ETV spordisaade, 24. juuli

20:59

Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

loe: kultuur

21:24

Vargamäel mängitava suvetüki keskmes on Tammsaare raamatus nimetu Saunanaine

15:09

Galerii: folgi esimesele päevale kogunes varasemast rohkem publikut

14:37

"Hõbe" toob lavale Anna Haava, Miina Härma ja Aino Tamme erakordse sõpruse

14:20

Pildid: Draakoni galeriis avati Vano Allsalu isikunäitus

loe: eeter

15:18

Loomaökoloog Tuul Sepp: ühel hetkel võiks lagrits ka mandrile tagasi jõuda

13:10

Kermo Murel oma uuest singlist: see on parmulaul

12:21

Taluperenaine: hobitalu rahaliselt ära ei tasu, aga pakub suurt rõõmu

11:29

Lauri Pihlap: ansambel The Jackson 5 oli poistebändide teerajaja

Raadiouudised

18:40

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

18:40

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

18:35

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

18:35

Pärnu koalitsioon on ummikus, kuid ei ole veel lagunenud

18:35

Hiiumaal Kõpus võeti kasutusse uus Eesti õhuseire radar

17:15

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

17:10

Rootsis on päevakorras "igaveste" kemikaalide keeld

15:45

Raadiouudised (24.07.2026 15:00:00)

15:20

Lähipäevad toovad vihma, aga ilm püsib soe

15:20

Läti valitsus peab Air Balticu osas läbirääkimisi strateegilise investoriga

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo