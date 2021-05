Valge Maja: Biden ja Putin kohtuvad 16. juunil Genfis

Kohtumine selles Šveitsi linnas leiab aset 16. juunil, ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

"Liidrid arutavad kogu pakiliste küsimuste spektrit, püüdes taastada prognoositavust ja stabiilsust USA-Venemaa suhetes," lausus ta.

Kreml kinnitas tippkohtumise üksikasju ning märkis oma avalduses, et Putin ja Biden arutavad strateegilist stabiilsust, aga ka piirkondlike konfliktide lahendamist ja koroonapandeemiat.

Biden, kes teeb oma esimese rahvusvahelise reisi presidendina, sõidab Genfi kohe pärast kõnelusi oma võtmeliitlastega G7, NATO ja Euroopa Liidu tippkohtumistel.

Silmast-silma kohtumine Kremli liidriga tuleb ajal, mil pinged kahe riigi vahel on viimaste aastate suurimad. Washingtoni ambitsioonid piirduvad mitte enama kui suhete loomisega, kus mõlemad pooled teineteist mõistavad ja saavad teha koostööd teatud valdkondades.

Ametisse astumise järel on Biden kehtestanud Moskvale uued sanktsioonid seoses Venemaa rolliga Solar Windsi küberrünnakus ja korduva sekkumisega 2020. aasta presidendivalimistesse.

Washington on ka Moskvat teravalt kritiseerinud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamise ja hilisema vangistamise eest.

Ning kui Biden nõustus ühes usutluses kirjeldusega, et Putin on tapja, siis Venemaa on kuulutanud Ühendriigid ametlikult ebasõbralikuks riigiks.

Avalikud vastastikused süüdistused on kaugel USA eelmise presidendi Donald Trumpi ja Putini sageli mõistatuslikust suhtest.

Genfi kohtumine toimub pea kolm aastat pärast seda, kui Trump nõustus USA luureagentuuride raportitest hoolimata Vene riigipeaga küsimuses Moskva sekkumise kohta Ühendriikide 2016. aasta valimistesse.

Mõlemad pooled on püüdnud olukorda enne Genfi tippkohtumist rahustada. Valge Maja on rõhutanud lootust teha Venemaaga koostööd konkreetselt formuleeritud strateegilistes küsimustes, nagu kontroll tuumarelvade üle ja Iraani tuumakõnelused.

Pinnase ettevalmistamiseks kohtusid möödunud nädalal Islandi pealinnas Reykjavikis USA välisminister Antony Blinken ja tema Vene kolleeg Sergei Lavrov.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles pärast Blinkeni ja Lavrovi kohtumist, et suhete parandamine ei ole lihtne, kuid et ta näeb selles positiivset signaali.

Moskva tervitas Ühendriikide otsust tühistada sanktsioonid, mis on pidurdanud gaasijuhtme Nord Stream 2 lõpuleviimist. Ühendriigid on väljendanud eelnevalt muret, et see seab EL-i liigsesse sõltuvusse Venemaast.