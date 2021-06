Putin ähvardas Ukraina gaasitransiidist ilma jätta

"Gazprom on tarneteks valmis, nüüd oleneb kõik Saksamaa regulaatorist," ütles Putin nädalavahetusel Peterburis peetud majandusfoorumil esinedes, mida vahendas EUobserver.com. Kui moderaator viitas sellele, et Vene gaas liigub endiselt ka läbi Ukraina ja toidab maksudega selle riigieelarvet, vastas Putin: "Kas arvate, et peame kõiki toitma? Kas meil on kohustus kõiki toita?"

Putin kinnitas siiski, et peab kinni Ukrainaga sõlmitud senistest kokkulepetest. Kuid kaugemast tulevikust rääkides lisas Vene liider: "Kõik on võimalik, me oleme selleks valmis ja me soovime seda (transiiti läbi Ukraina - toim.), aga me soovime näha Ukraina partnerite head tahet."

Tema sõnul peaks Ukraina kasutama eelarveraha ma majanduse ja elanike elujärje parandamiseks, mitte relvajõudude tugevdamiseks ja Ida-Ukraina separatistidega võitlemiseks Donbassis.

Poliitiliselt motiveeritud piirangud gaasitransiidile võivad Ukraina kõrval ähvardada ka Poolat ja Balti riike, mistõttu on USA olnud Nord Stream 2 ehitamise vastu, märgib EUobserver.

Samas on Saksa kantsler Angela Merkel toetanud Nord Streami valmisehitamist, kuna näeb selles võimalust tagada oma riigile odavad ja piisavas koguses gaasitarned. Saksamaa seab veelgi piinlikumasse olukorda see, et riigi eelmine valitsusjuht Gerhard Schröder läks pärast poliitikast lahkumist Gazpromi palgale.