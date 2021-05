Leedus tuvastati ööpäevaga 537, Lätis 435 nakatunut

Leedus testiti viimase 24 tunniga ligi 10 000 inimest ning nakatunute osakaal oli üle 5 protsendi. Ööpäeva jooksul suri kuus koroonahaiget, teatas Leedus statistikaamet.

Leedu viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 420. Viimasel seitsmel päeval tehtud positiivsete testide osakaal on 4 protsenti.

Kokku on Leedus pandeemia algusest alates tuvastatud 271 682 koroonaviirusega nakatumise juhtu. COVID-19 tõttu on surnud 4209 inimest, lisaks on surnud veel 8491 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Lätis suri ööpäevaga 14 koroonahaiget

Läti haiguste ravi ja kontrolli keskuse teatel tehti viimase ööpäevaga 16 463 testi ning nendest osutus positiivseks 435 testi (2,64 protsenti). Viimase 24 tunni jooksul suri 14 koroonahaiget - üks vanuserühmast 50-59, kaks 60-69 ja 90-99-aastaste eagrupist, neli vanuses 70-79 ja viis vanuserühmast 80-89-aastased.

Läti nakatumisenäitaja 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul on 344, sama aja jooksul tehtud koroonatestidest on positiivseid 2,6 protsenti.

Kokku on Lätis pandeemia algusest surnud 2342 koroonahaiget. Aprillis suri 232 inimest, märtsis 281, veebruaris 423, jaanuaris 560 ja detsembris 429 koroonahaiget.

Koroonapandeemia algusest alates on Lätis tuvastatud 131 514 nakatumist.