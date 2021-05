Leedus tuli ööpäevaga juurde üle 800, Lätis üle 400 nakatunu

Leedus lisandus viimase 24 tunniga 822 nakkusjuhtu ja suri kaheksa inimest. Riigis on alates pandeemia algusest tuvastatud kõige rohkem nakatunuid Balti riikides, kokku on positiivse koroonaproovi andnud 270 376 inimest. Viirusega on Leedus surnud 4173 inimest.

Lätis tuli juurde 441 koroonapositiivset ning ööpäevaga suri 14 inimest. Riigis on kokku registreeritud 130 712 nakkus- ja 2323 surmajuhtu.

Soomes on aga nakatumine püsinud madalamal tasemel. Laupäeval teatati 248 uuest nakatunust. Viirusega on Soomes kokku surnud 932 inimest ja tuvastatud on 91 504 nakkusjuhtu.