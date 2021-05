Leedus lisandus 1141 nakkusjuhtu

Lätis registreeriti ööpäevaga 544 uut koroonaviiruse juhtumit, suri üheksa inimest, edastas lsm.lv. Viimase 24 tunni jooksul tehti riigis 14 560 koroonaviiruse proovi, positiivseks osutus neist 3,7 protsenti.

Pandeemia jooksul on Lätis tuvastatud koroonaviirus 127 597 juhul, surnud on 2257 inimest.

Reedel sai viiruse vastu esimese vaktsiinidoosi 7357 inimest, teise doosi 6721 inimest. Riigis on praeguseks vaktsiini saanud 373 561 inimest, neist 108 376 inimest on saanud kaks doosi.

Leedus tuvastati 1141 juhtumit

Leedus tuvastati ööpäevaga 1141 uut koroonaviiruse juhtumit, suri kaks inimest. PCR teste tehti ööpäeva jooksul 12 838.

Reedel sai riigis vaktsiini 29 107 inimest, neist 13 808 said teise vaktsiinidoosi. Kokku on riigis praeguseks ühe doosiga vaktsineeritud 860 310 inimest ja kahe vaktsiinidoosiga 438 949 inimest.

Soomes on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud üle kolmandiku rahvast

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 192 uut koroonaviirusse nakatumist, teatas terviseamet laupäeval, vahendas BNS.

Viimase kahe nädala jooksul on Soomes tuvastatud 2828 nakatumist ehk 390 võrra vähem kui eelmisel kahenädalasel perioodil.

Alates pandeemia algusest on Soomes leidnud kinnitust 89 878 inimese nakatumine koroonaviirusse.

Riigis on Yle andmetel vaktsineeritud 36,5 protsenti rahvastikust ehk vähemalt ühe doosi vaktsiini on saanud ligi kaks miljonit inimest. Teise doosi on saanud neist ligikaudu 245 000 inimest.